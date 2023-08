Analogo del Cialis nell’integratore alimentare: l’allerta del Ministero

Il Ministero della Salute ha lanciato un allarme che riguarda l’integratore alimentare LibiForMe, in quanto sono state rilevate sostanze non consentite al suo interno. Questo avviso è stato rilasciato in risposta alla segnalazione proveniente dalla Slovenia il 12 giugno, attraverso il Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (Rasff), con il numero di notifica 2023.3892.

Analogo del Cialis nell’integratore alimentare, lotto in questione

L’integratore alimentare in questione viene commercializzato in confezioni contenenti 2×5 capsule, identificabili dal numero di lotto 3242 e dalla data di scadenza fissata al 01/2028. Nonostante il claim “100% naturale” riportato sull’etichetta, è stato scoperto che il prodotto contiene il principio attivo 2-idrossipropil nortadalafil. Si tratta di un analogo degli inibitori della fosfodiesterasi 5 (PDE-5), la stessa categoria di farmaci a cui appartengono sildenafil e tadalafil, rispettivamente presenti in Viagra e Cialis, farmaci utilizzati per il trattamento della disfunzione erettile.

L’avviso di sicurezza del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha lanciato un avviso di sicurezza per mettere in guardia i consumatori riguardo a questo integratore. Nonostante la sua disponibilità nei Paesi Bassi, è importante notare che il prodotto è anche venduto online attraverso siti di e-commerce. L’avvertimento è chiaro: evitate di consumare l’integratore LibiForMe. L’assunzione di inibitori di PDE-5 senza supervisione medica può avere conseguenze gravi per la salute, soprattutto in presenza di patologie o interazioni con altri farmaci.

La sicurezza e la salute dei consumatori sono priorità fondamentali. Pertanto, è essenziale prestare attenzione alle informazioni sulle etichette degli integratori alimentari e ricordare che l’uso di sostanze non controllate o non autorizzate può comportare rischi seri. In caso di dubbi o preoccupazioni sulla salute, è sempre consigliabile consultare un medico prima di assumere qualsiasi tipo di integratore.