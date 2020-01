ROMA – Le parole di Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo 2020 non sono piaciute nemmeno a Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture, che ospite della trasmissione Otto e mezzo condotta da Lilli Gruber ha tenuto a precisare: “Sanremo? Il prossimo anno facciamo fare ad Amadeus un passo indietro e mettiamo a condurre una donna!”. e ancora: “Noi donne di passi di lato o di passi indietro non ne facciamo. Io nel mio ministero ho fatto talmente tante nomine femminili che tra un pò mi chiederanno la parità di genere al contrario!”

Le parole di Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo del 14 gennaio scorso hanno fatto nascere numerose polemiche. Nello specifico, il conduttore è stato accusato di sessismo per aver parlato del concetto di bellezza come un merito e un valore. Parlando di Francesca Sofia Novello, Amadeus ha detto:

“Francesca è una scommessa personale perché ero curioso. Questa ragazza molto bello, sappiamo essere la fidanzata del grande Valentino Rossi. Ma è stata scelta da me – intanto per la bellezza – ma per la capacità di stare con un grande uomo ma stando un passo indietro. E poi è simpaticissima”.

Dopo le dichiarazioni, Amadeus ha replicato ma, come si dice, le pezze sono sembrate peggiori del buco:

“Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso”. “Quel ‘passo indietro’ – spiega Amadeus – si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino. Un’altra ragazza avrebbe forse potuto ‘cavalcare’ tanta popolarità e invece Francesca ha scelto di essere più discreta, di rimanere più defilata. Tra l’altro Francesca stessa mi ha ringraziato, dicendomi che è proprio così: ‘Ama, sembra che tu mi conosca da anni’. Anche lei è rimasta stupita della polemica. Io avrei detto lo stesso anche del compagno di una donna famosa”. Ma Sanremo è anche questo: ho imparato che bisogna stare attenti a ogni parola”. Amadeus ha anche rivendicato di avere sensibilità e rispetto per le donne: “Lo possono testimoniare mia moglie, mia madre e mia figlia”.