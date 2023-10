L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha emesso un richiamo precauzionale per due lotti della popolare pillola anticoncezionale Lucille. Il motivo principale di questa azione è l’emergere di risultati fuori specifica nei controlli eseguiti sia dalla ditta produttrice che dall’autorità tedesca.

Dettagli Essenziali

Il Farmaco Coinvolto

Nome: Lucille, 21 compresse rivestite

Lucille, 21 compresse rivestite Codice AIC: 037120019

Lotti Interessati

Lotto numero 210830 con scadenza 03/2024 Lotto numero 211796 con scadenza 03/2024

Produttore

Aspen Pharma Trading Limited

Motivazione del Richiamo

I controlli effettuati hanno rivelato anomalie considerate “fuori specifica,” indicando una potenziale deviazione dalla norma nella produzione di questi lotti.

Informazioni sulla Pillola

Lucille è una pillola anticoncezionale orale combinata e a basso dosaggio. Ogni compressa contiene una quantità ridotta di due ormoni femminili essenziali: il desogestrel, un progestinico, e l’etinilestradiolo, un estrogeno.

Azioni da Intraprendere

Se attualmente utilizzi Lucille come tua forma di contraccezione, è fondamentale verificare immediatamente il lotto del farmaco che possiedi. Se corrisponde a uno dei lotti menzionati (l’identificativo del lotto è disponibile sulla confezione), è consigliabile contattare il tuo medico senza indugi. Il professionista della salute sarà in grado di fornirti ulteriori dettagli e indicazioni sulla migliore procedura da seguire.

Perché Questo Richiamo è Importante

I risultati fuori specifica possono indicare una varietà di problemi, e in questo caso, l’AIFA sta prendendo misure preventive per garantire la sicurezza delle donne che utilizzano Lucille. Essere informati su questo richiamo è essenziale per adottare le giuste precauzioni e garantire che la tua salute non sia compromessa.