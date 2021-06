Giugno 2021. Un anno e mezzo di smart working si fa sentire, nel bene e nel male. Non solo sulle abitudini e sull’equilibrio psico-fisico degli italiani, ma anche sulle loro tasche. In occasione dell’arrivo della stagione estiva, Tiendeo.it, compagnia leader nei servizi drive-to-store per il settore retail ed esperti in cataloghi digitali, analizza le tendenze. Per stilare un vademecum che ci aiuti a limitare i costi dello smart working, e sfruttare invece tutte le occasioni di risparmio.

Alcuni esempi? Se eliminiamo i caffè al bar possiamo risparmiare circa 300 € all’anno. Con le pause pranzo homemade possiamo risparmiare tra i 1650 € e i 2200 € all’anno. E se sostituiamo la palestra (che fino a poco fa era chiusa) con esercizi e movimento all’aria aperta, possiamo risparmiare tra i 550 € e i 600 € all’anno.

Secondo lo studio di Tiendeo, ci troviamo davanti a lavoratori e consumatori che hanno stravolto le proprie abitudini. Che comprano in modo più consapevole e che sono più propensi a valutare offerte e promo, provando nuove marche e nuovi retailer, svolgendo dettagliate ricerche prima di realizzare i propri acquisti.

Perché spendiamo di più

I costi dello smart working esistono. Se da una parte è vero che lavorando da casa non mancano le possibilità di risparmio e di miglioramento della qualità di vita, dall’altra bisogna fare attenzione alle spese a cui non avevamo pensato. Ma che possono rivelarsi molto più alte di quello che ci potevamo immaginare.

Non a caso alcune aziende hanno preso in considerazione la possibilità di integrare allo stipendio un extra per coprire proprio i costi dati dallo smart working.

Aria condizionata e ventilatori. Il gran caldo è arrivato, è tempo di correre ai ripari. Tra aria condizionata e ventilatori accesi tutto il giorno, non mancano gli effetti in bolletta a fine mese. Wifi: alcune persone hanno dovuto cambiare il tipo di contratto per far fronte alle necessità lavorative e alla connessione costante. Telefono: proprio come nel caso di internet, anche l’uso del telefono personale è aumentato. Non tutti sono stati forniti di telefono aziendale quindi sono tutti costi extra che vengono sostenute con la linea telefonica personale. Postazione di lavoro. Non tutti dispongono di uno studio o di una postazione comoda per lavorare 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Sedia ergonomica, scrivania, dispositivi elettronici, sono alcuni degli acquisti più frequenti dei lavoratori in smart working. Acqua. In molti luoghi di lavoro è gratis. Un costo quotidiano in più per chi lavora da casa.

Decalogo per risparmiare in smart working