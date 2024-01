Le 5 città europee più verdi: nella classifica c’è anche l’Italia

Il verde sta diventando la nuvola positiva che avvolge le città europee, un cambiamento che va oltre la moda e diventa una necessità per il nostro pianeta. L’European Environment Agency ha recentemente svelato le città più green del continente, un viaggio attraverso parchi, alberi e uno stile di vita sostenibile. E sì, l’Italia è nella lista, dimostrando che anche nel paese della dolce vita si stanno compiendo passi significativi verso una visione più ecologica.

Essere Green, una necessità contemporanea

Da decenni, la corsa all’oro è stata sostituita dalla corsa al verde. L’attenzione all’ambiente è cresciuta in modo esponenziale, con i governi europei che cercano soluzioni concrete per affrontare l’inquinamento atmosferico e preservare la natura. La recente decisione di introdurre motori elettrici per le auto entro il 2035 è solo uno dei molteplici passi che stanno trasformando il nostro modo di vivere. Ma oltre alle “leggi slogan”, esistono provvedimenti cruciali, come la riappropriazione delle città da parte del verde.

Il vero Green: studio ottico sull’Europa

L’European Environment Agency ha adottato un approccio “ottico” nel suo studio per identificare le città più green d’Europa. Sorvolando i cieli del continente, l’agenzia ha rivelato la percentuale di superficie coperta da alberi nelle principali capitali. I risultati, iniziati nel 2018, hanno portato alla luce una classifica intrigante. Le prime posizioni potrebbero sembrare scontate, ma è verso il basso della top ten che emergono sorprese inaspettate.

Oslo, Norvegia, il polmone verde d’Europa

Oslo si erge al primo posto con il 72% di superficie verde, facendo onore al suo titolo di “Polmone Verde d’Europa”. Con una popolazione di 702.543 abitanti e una vasta estensione di 454 km², la capitale norvegese è un esempio di come una metropoli possa integrare la natura nel suo tessuto urbano.

Berna, Svizzera: equilibrio tra sviluppo e natura

Al secondo posto troviamo Berna, la capitale svizzera, con il 54% del suo territorio dedicato a verde, natura e alberi. La città dimostra che lo sviluppo urbano e la conservazione ambientale possono coesistere in perfetto equilibrio.

Ljubljana, Slovenia: green come stile di vita

La medaglia di bronzo va a Ljubljana, capitale slovena, che divide equamente la sua superficie tra spazi verdi e sviluppo urbano. Con il 50% di verde, Ljubljana dimostra che il green può essere parte integrante dello stile di vita anche nell’Europa dell’est.

Berlino, Germania, sinergia tra modernità e natura

Berlino, icona di modernità postmoderna, si posiziona al quarto posto con il 44% di verde sulla sua superficie. Nonostante la fama dei suoi monumenti e siti storici, la capitale tedesca sta dimostrando di poter essere all’avanguardia anche in termini di aree verdi.

Madrid, Spagna: passi avanti verso uno stile di vita aostenibile

Chiudiamo la top five con Madrid, la capitale spagnola, che vanta il 39% di superficie verde. Madrid ha annunciato progetti ambiziosi per aumentare gli spazi verdi in città, dimostrando un impegno concreto verso uno stile di vita più sostenibile.

La Sorpresa Italiana: Roma tra le città più verdi

Tra le capitali europee, Roma è riuscita a ritagliarsi un posto d’onore all’ottavo posto, con il 30% di superficie verde. Questa sorpresa dimostra che anche le città storiche possono abbracciare il cambiamento e bilanciare il loro patrimonio culturale con un’impronta ecologica.