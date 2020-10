Secondo quanto riferito, Gigi Hadid è raggiante in queste sue prime settimane di maternità e sta imparando in fretta. Secondo fonti di E! News, “Gigi Hadid è molto stanca ma è già una mamma straordinaria”. La fonte ha aggiunto: “Le prime due settimane hanno rappresentato per lei una transizione difficile, ma non si è lamentata ed è molto felice di essere una mamma”.

Poco prima della nascita della bimba a fine di settembre, secondo la fonte Gigi e Zayn si sarebbero recato a NYC per i controlli finale. Poi, si sarebbero trasferiti nella fattoria della famiglia Hadid, in Pennsylvania. È lì che la modella avrebbe partorito ed è sempre lì che Gigi, Zayn e Yolanda Hadid vivono in questi giorni.

Secondo la fonte di E! News, Gigi Hadid e Zayn Malik hanno in programma di crescere lì la piccola, almeno nel prossimo futuro.

“Per ora si sentono tranquilli a stare lì. Gigi vuole la massima privacy per la bimba e vuole essere in grado di crescerla in privato”, spiega l’insider.

La nuova mamma è tutt’altro che sola, però. Ha Yolanda su cui fare affidamento che, secondo la fonte, “li sta aiutando moltissimo. È la loro infermiera e sono molto grati di averla”.

Per quanto riguarda la sorellina, Bella Hadid , secondo E! News è al settimo cielo per la nascita della nipotina e sta già adempiendo ai suoi doveri di zia . “Bella si è emozionata tantissimo nel vederla la prima volta”, dice la fonte, “e si è già divertita a fare shopping per lei e vestirla”.

Hadid e Malik hanno annunciato la nascita della piccola a fine settembre con diversi post sui social media. “La nostra piccola è qui – si legge nel post – è in salute e bella. E’ impossibile esprimere in parole come mi sento ora. L’amore che provo per questa creatura va oltre qualsiasi comprensione. Sono grato di fare la sua conoscenza, orgoglioso di chiamarla mia e grato per la vita che avremo assieme” ha scritto Zayn.

Non sappiamo ancora il nome della piccola, ma siamo sicuri che lo riveleranno presto.