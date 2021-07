Quando usi un sacchetto di plastica stai incorporando nell’ambiente un materiale che sopravvivrà a te e a tutte le generazioni future senza scomparire. Una bottiglia di plastica, ad esempio, può impiegare 1.000 anni per biodegradarsi. Fortunatamente, è in nostro potere ridurne il consumo, soprattutto quando apprezziamo l’utilità che diamo loro. Vogliamo offrirti alternative di utilizzo che ti permetteranno di unirti alla corrente inarrestabile che cerca di prendersi cura del nostro pianeta.

Lo stesso prodotto può essere confezionato in più materiali. Acqua, succhi o frullati possono essere confezionati nella plastica , ma ci sono marchi che vendono un prodotto simile in vetro. Tienine conto e consuma in modo responsabile. Il vetro si ricicla meglio e limita la possibilità che il contenitore contamini l’oceano con microplastiche.

Quando si acquistano determinati alimenti, trovare un modo per prenderli sciolti e quindi evitare il più possibile che ci siano imballaggi di plastica in questo processo. Nel caso di frutta, verdura, frutta secca, cereali, pasta o legumi sfusi, puoi scegliere l’esatta quantità di cibo di cui hai bisogno e portarlo a casa in un contenitore, che può essere di vetro, cartone o stoffa.

Allo stesso modo accade con detersivi, saponi e altri prodotti per la pulizia, possono essere acquistati sfusi. Inoltre, quando acquisti in questo modo, è più probabile che la composizione di questi prodotti sia naturale e contenga meno sostanze chimiche, conservanti o additivi. Quindi avrai un triplo vantaggio.

Hai sete? Bevi acqua, ma rifiuta la plastica

Bere è importantissimo, ma è fondamentale farlo in modo sostenibile. Ormai riuscire a bere senza danneggiare l’ambiente è alla portata di tutti. Se sei in giro per la città bevi alle fontanelle. A casa, quando l’acqua è potabile, preferiscila a quella in bottiglia di plastica. Oppure scegli il vetro e rifornisciti direttamente alla fonte. Infine, acquista una borraccia e portatela sempre dietro.

Attenti al caffè a portar via

La plastica nei bicchieri da asporto ha un riciclaggio molto difficile. Dovremmo pensarci due volte prima di ordinare un caffè a portar via se il bar in questione utilizza ancora i bicchieri di plastica. Molti esercenti si stanno organizzando offrendo i bicchieri di carta. Ma anche tu puoi fare la tua parte, utilizzando per esempio un thermos per portare sempre con te il caffè che puoi preparare a casa.