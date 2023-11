8 italiani su 10 sono interessati ai temi della sostenibilità

Otto italiani su dieci sono interessati alle tematiche sostenibili. Un dato in crescita del +6% rispetto al 2022 e del +36% rispetto al 2015. La cifra più alta mai registrata da quando viene effettuata questa indagine. Questo il quadro che emerge dal 9° Osservatorio Nazionale sullo stile di vita Sostenibile, la ricerca annuale promossa da LifeGate, società benefit e network d’informazione e da oltre 20 anni punto di riferimento italiano sulla sostenibilità, in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra MR.

Sono 39,5 milioni gli italiani che si dichiarano appassionati e interessati alle tematiche sostenibili. Le categorie di cittadini più coinvolte rispetto al green sono la Gen Z (18-24 anni), ma anche i professionisti, passando per donne, laureati e studenti. La sostenibilità si dimostra un tema sentito da quasi sette italiani su 10 (68%), pari a 34 milioni di cittadini, un dato in crescita del +6% rispetto al 2022 mentre sono quasi uno su tre (27%) gli italiani che ritengono che un approccio sostenibile sia soltanto una moda con i milanesi (29%) che si dimostrano i più dubbiosi.

Gli italiani si mostrano divisi a metà di fronte alla misurazione del reale impegno delle aziende verso la sostenibilità con un cittadino su due (49%, +4% rispetto al 2022) che ritiene siano solo delle strategie e delle operazioni di marketing, contro il 46% che pensa sia un impegno concreto per poter assicurare un futuro al Pianeta. I più scettici sono i giovani della Gen Z (54%).

“Il cambiamento sociale e culturale parte sempre dalle persone e dal capitale umano – commenta Enea Roveda, amministratore delegato del Gruppo LifeGate – Il capitale sociale fa la differenza all’interno delle imprese che non si concentrano esclusivamente sul profitto, ma che lo inseriscono all’interno di una visione più ampia che valorizza l’impatto sociale e delinea uno sviluppo pienamente sostenibile. Gli indicatori da misurare per il business delle organizzazioni non dovrebbero girare solo intorno al PIL, ma piuttosto concentrarsi sul benessere delle persone, sulla loro soddisfazione per la vita e sul luogo di lavoro”.

“Il dato sull’interesse degli italiani, rispetto ai temi legati alla sostenibilità umana e ambientale, è in continua crescita, con 39,5 milioni di cittadini convolti nel cambiamento – ha dichiarato Renato Mannheimer di Eumetra MR – Il trend conferma la necessità e l’urgenza che le scelte politiche ed economiche si muovano in questa direzione”. FONTE ANSA.