Mondo polizze: le donne premiano le assicurazioni online

Nel settore assicurativo è in aumento la preferenza verso le polizze online, una tendenza che interessa non solo gli uomini ma anche le donne. Secondo il report “Consumatore Digitale: come evolve la propensione verso l’offerta assicurativa”, promosso da Italian Insurtech Association, negli ultimi 12 mesi quasi la metà delle persone che hanno acquistato un’assicurazione ha scelto una polizza digitale.

Nel dettaglio, l’interesse verso le assicurazioni online è particolarmente elevato tra le donne, con il 76% del campione intervistato nello studio che si è dichiarato favorevole a stipulare una polizza digitale in futuro.

La preferenza delle donne verso le assicurazioni digitali è legata soprattutto alla convenienza economica, con la possibilità di usufruire di prezzi più competitivi rispetto all’agenzia.

Inoltre, viene molto apprezzata la gestione in autonomia anche da smartphone della copertura assicurativa e la facilità di utilizzo e acquisto. Nel complesso, il 93% delle persone che hanno acquistato una polizza online è soddisfatta della scelta, mostrando tutto il potenziale dei prodotti assicurativi full digital.

Come scegliere una polizza online adatta alle proprie esigenze

Nella scelta di un’assicurazione digitale bisogna valutare con attenzione alcuni aspetti importanti, così da individuare il prodotto assicurativo più adatto alle proprie esigenze al miglior prezzo possibile.

Innanzitutto, è possibile confrontare le polizze online in modo semplice e veloce tramite la sezione dedicata alle assicurazioni di Facile.it, comparatore gratuito che permette di analizzare nel dettaglio tutte le proposte delle compagnie di riferimento del settore.

Ovviamente non bisogna valutare solo il costo della polizza e scegliere quella più economica, ma è fondamentale analizzare il rapporto qualità-prezzo dell’assicurazione. In questo modo è possibile selezionare soltanto i prodotti assicurativi in linea con le proprie necessità, ovvero in grado di fornire una copertura assicurativa adeguata a fronte di una tariffa competitiva.

Tra le caratteristiche della polizza che bisogna considerare c’è il massimale della polizza, ossia l’importo massimo garantito dalla compagnia per la copertura del rischio assicurativo. Su alcuni prodotti, come per esempio la RC Auto, il massimale deve rispettare un valore minimo definito dalla legge, ma è comunque possibile aumentarlo per usufruire di una maggiore tranquillità alla guida.

Altri aspetti da valutare sono le franchigie e gli scoperti dell’assicurazione. Le franchigie sono gli importi che rimangono a carico dell’assicurato in caso di sinistro calcolati per ogni tipo di rischio assicurato, mentre gli scoperti della polizza sono definiti in valore percentuale e la cifra esatta sarà nota solo dopo la quantificazione di un eventuale danno con diritto al rimborso da parte dell’assicurazione.

Non bisogna sottovalutare nemmeno le esclusioni della polizza, ovvero tutte le casistiche che non consentono di usufruire delle prestazioni assicurative, leggendo sempre con attenzione il contratto prima della stipula. Altri fattori utili nella scelta dell’assicurazione sono la reputazione della compagnia assicurativa, la semplicità di acquisto e gestione della polizza e l’efficienza del servizio clienti.

Le assicurazioni online più richieste dalle donne

Tra i prodotti assicurativi online più richiesti dalle donne ci sono l’RC Auto (69%), ossia la copertura di responsabilità civile per i veicoli obbligatoria per legge, l’assicurazione viaggi (57%) che permette di tutelarsi durante i soggiorni in Italia e all’estero e la polizza per le spese mediche (53%).

Naturalmente, è importante considerare anche la sottoscrizione di un’assicurazione per la casa, acquistando una copertura che protegga l’immobile e fornisca un supporto economico e operativo in caso di emergenze domestiche. Lo stesso vale per la polizza animali domestici, con cui tutelare cani e gatti in caso di danni a terzi e beneficiare del rimborso delle spese veterinarie.

Per proteggere i propri cari in caso di decesso o infortunio è possibile stipulare un’assicurazione sulla vita, un prodotto assicurativo molto gettonato al giorno d’oggi per vivere con maggiore serenità. Per le donne che svolgono un’attività lavorativa può essere utile anche una RC Professionale, una copertura che tutela dai rischi ed errori legati allo svolgimento del proprio lavoro.

Le assicurazioni aiutano a prevenire situazioni di difficoltà economica o condizioni di salute non ottimali, con la possibilità di scegliere le polizze digitali per beneficiare di tariffe più sostenibili. Tuttavia, è indispensabile informarsi bene e confrontare sempre le assicurazioni, per trovare le polizze con il miglior rapporto qualità-prezzo in grado di soddisfare le proprie necessità a fronte di un costo conveniente.