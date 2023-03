Sigarette elettroniche, chi le usa è più a rischio di ansia e depressione

Chi fa uso delle sigarette elettroniche è più a rischio di essere colpito da ansia o depressione. I giovani vapers hanno fino a due volte in più di probabilità di soffrire di problemi di salute mentale rispetto ai non utilizzatori. Lo evidenzia uno studio, presentato durante l’Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health Scientific Sessions dell’American Heart Association, condotto dagli scienziati dell’Università di Louisville nel Kentucky.

Sigarette elettroniche, cosa è emerso dalla ricerca

Il team, guidato da Joy Hart, ha coinvolto oltre 2.505 persone di età compresa tra 13 e 24 anni, distinguendo tra fumatori di nicotina, di THC, uno dei principali principi attivi della cannabis, e di entrambi. All’interno della coorte, 562 partecipanti non avevano mai svapato, 370 utilizzavano solo nicotina, 169 solo THC e 830 utilizzavano entrambi. Stando a quanto emerge dalla ricerca, il 60 per cento di chi svapava nicotina e/o THC riportava sintomi di ansia, con una percentuale più elevata nella sotto-coorte associata al solo consumo di THC.

Tra i non fumatori il tasso di insorgenza di questi disturbi era del 40 per cento. Per quanto riguarda la depressione, invece, gli esperti hanno riscontrato un tasso del 50 e del 25 per cento rispettivamente tra i fumatori e i non fumatori.

Sigarette elettroniche, ancora poco conosciute per valutare i danni sulla salute

La dott.ssa Joy Hart, esperta di comunicazione sanitaria presso l’Università di Louisville nel Kentucky, ha dichiarato: “I giovani sono stati a lungo vulnerabili all’uso del tabacco, possono subire danni maggiori dalla nicotina e da altre droghe e possono essere presi di mira da inserzionisti e venditori di tabacco. I dispositivi per sigarette elettroniche sono ancora relativamente nuovi rispetto ad altri prodotti del tabacco, come sigarette e pipe combustibili, quindi sono necessarie ulteriori ricerche per cercare di comprendere meglio la popolarità delle sigarette elettroniche, comprese le ragioni dello svapo e i rischi per la salute associati tra i giovani .’

Hart ha dichiarato: “Sebbene sapessimo che il THC veniva comunemente svapato, siamo rimasti sorpresi di avere così tanti doppi vapers, più del doppio dei vapers solo di nicotina. Il doppio uso può aggravare la natura di dipendenza dello svapo o attrarre persone più inclini alla dipendenza, oltre ad avere un impatto sui sintomi della depressione. Questi risultati suggeriscono l’importanza di affrontare l’uso del THC e la necessità di costruire resilienza e capacità di coping per adolescenti e giovani adulti”. Fonte Daily Mail e Agi.