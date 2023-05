Parlare con i bambini piccoli stimola lo sviluppo del cervello

Parlare con i bambini piccoli aiuta a modellare il loro cervello in via di sviluppo. E’ quanto evidenzia una nuova ricerca dell’Università britannica dell’East Anglia, che a breve sarà pubblicata sul Journal of Neuroscience. I ricercatori si sono basati su migliaia di ore di dati linguistici provenienti da neonati e bambini, che indossavano piccoli dispositivi di registrazione. E’ stata studiata la struttura dei loro cervelli, osservando in particolare una sostanza chiamata mielina. I bambini di due anni e mezzo che ascoltavano più discorsi nel loro ambiente quotidiano, avevano più mielina nelle aree del cervello legate al linguaggio.

Il ricercatore capo dello studio, il prof. John Spencer, della School of Psychology dell’UEA, ha dichiarato: “Sappiamo che il cervello dei bambini si sviluppa molto rapidamente nei primi due anni di vita, con un volume cerebrale pari a circa l’80% di quello di un cervello adulto all’età di due anni. La mielina è costituita da proteine e sostanze grasse e forma uno strato isolante attorno ai nervi nel cervello. Rende i segnali cerebrali più efficienti. Immagina di avere un tubo flessibile con molti buchi. La mielina è come avvolgere il tubo flessibile con del nastro adesivo: isola le fibre neurali, portando più segnale da un’area del cervello a quella successiva. Volevamo saperne di più su come questa sostanza è coinvolta nello sviluppo precoce del cervello e in particolare se parlare con i bambini piccoli aumenta la produzione di mielina”.

I benefici del parlare ai bambini per lo sviluppo del loro cervello

Il professor Spencer ha dichiarato: “Quello che abbiamo scoperto è che i bambini che ascoltavano più discorsi nel loro ambiente quotidiano avevano anche più mielina, che probabilmente supporta un’elaborazione del linguaggio più sofisticata. In altre parole, parlare con i tuoi figli è molto importante nei primi anni di sviluppo in quanto aiuta a modellare il cervello”. “Un lavoro precedente ha mostrato un’associazione simile nei bambini dai quattro ai sei anni, ma i nostri risultati spingono questa associazione molto prima nello sviluppo. In effetti, abbiamo persino trovato associazioni tra l’input del linguaggio e la struttura del cervello nei bambini di sei mesi”. Fonte: Medical X Press.