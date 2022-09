La carenza di libido potrebbe essere curata con l’agopuntura. Il trattamento, derivato dall’antica medicina cinese, sembra essere una valida alleata in caso di carenza di desiderio per le donne. Potrebbe offrire un’opzione “relativamente economica”, sicura e prontamente disponibile per chi necessita di un aiuto sotto questo aspetto. Lo evidenzia uno studio pubblicato sulla rivista Sexual Medicine e condotto da ottobre 2018 a febbraio 2022. per la ricerca sono state reclutate ventiquattro volontarie, tutte con problemi legati a una disfunzione sessuale femminile.

Il problema potrebbe essere la conseguenza di altri problemi come bassi livelli di estrogeni, ansia o depressione. Non è chiaro come l’agopuntura possa funzionare nell’aumentare la libido, hanno specificato gli esperti dell’ospedale di assistenza sanitaria materna e infantile di Zaozhuang nello Shandong. Ma hanno ipotizzato che potrebbe essere legato a un potenziamento degli estrogeni. Ricerche precedenti suggeriscono che può aiutare a stimolare il flusso sanguigno alle ovaie, dove viene prodotto l’ormone.

Gli aghi sono stati inseriti sulla sommità della testa, sullo stomaco, sopra le ovaie, sotto il ginocchio, sulla caviglia, sul piede e sulla parte bassa della schiena. Le partecipanti sono stati sottoposte da due a tre sessioni a settimana, ciascuna della durata di circa 30 minuti. Tutte le donne avevano partner sessuali regolari e rapporti recenti al momento dell’inizio dello studio. Dopo il trattamento, tutte le donne hanno visto un miglioramento della loro condizione. Il team ha affermato:

“Questo trattamento dell’agopuntura per la FSD (indice di funzione sessuale femminile) è estremamente efficace. “Tuttavia, relativamente poche partecipanti hanno mostrato un miglioramento rispetto ai punteggi del dominio FSFI normali”, indicando che è probabile che il trattamento aiuti ma non risolva completamente questi problemi. “Inoltre, tutti i partecipanti con FSD hanno mostrato un miglioramento significativo, ma potrebbe essere dovuto alla piccola dimensione del campione”. “Con l’aumento della dimensione del campione, il tasso di miglioramento effettivo può diminuire”. Foto di Aus Acu da Pixabay.