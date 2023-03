La riluttanza a prescrivere farmaci in gravidanza potrebbe esporre a rischi

La riluttanza a non prescrivere farmaci in gravidanza da parte degli operatori sanitari potrebbe esporre a rischi le future mamme. E’ quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su BMJ Open. La ricerca ha analizzato le risposte al sondaggio di 7.090 donne e interviste con 34 donne incinte o che lo sono state negli ultimi cinque anni.

Lo studio ha scoperto che le donne si sono sentite “colpevoli” o “le peggiori madri” perché hanno cercato farmaci per curarsi durante la gestazione. Alcune partecipanti hanno spiegato di aver autogestito la situazione per la paura di arrecare danni al feto. Ciò ha comportato il ricovero in ospedale o l’esacerbazione dei sintomi. Per questo i ricercatori chiedono agli operatori sanitari di “lavorare di più per garantire che le donne in gravidanza siano in grado di accedere alle medicine giuste per se stesse e il loro bambino”. Al contrario, alcune donne si sono sentite troppo medicate e ritengono che i trattamenti farmacologici siano stati usati senza esplorare prima altre opzioni.

Farmaci in gravidanza. cosa dicono gli esperti

Una co-autrice dello studio, la professoressa Irene Petersen (UCL Institute of Epidemiology & Health), ha dichiarato: “I risultati in questo studio corrispondono a ciò che abbiamo visto quando abbiamo studiato le cartelle cliniche delle donne in gravidanza. Molti farmaci sono stati interrotti lasciando numerose donne in gestazione senza il trattamento in grado di curarle”.

Non tutti i farmaci sono banditi in gravidanza. Chi li prescrive deve bilanciare il beneficio materno con potenziali danni fetali. Ma le circostanze individuali delle donne non sono state sempre considerate e non erano pienamente impegnate nel processo decisionale. I ricercatori ritengono che ciò rifletta probabilmente la tendenza degli operatori sanitari a sopravvalutare il potenziale teratogenico dei farmaci.

Clare Murphy, amministratore delegato del British Pregnancy Advisory Service (BPAS), ha dichiarato: “La stragrande maggioranza delle donne in gravidanza nel Regno Unito deve utilizzare farmaci per una condizione a breve termine o cronica e una prescrizione sicura ed efficace è una componente essenziale di cura prenatale. Eppure è chiaro dalla nostra ricerca che la salute e il benessere delle donne sono danneggiati da un approccio eccessivamente precauzionale. Dobbiamo sfidare il clima culturale prevalente in cui i bisogni delle donne in gravidanza sono spesso visti come secondari a quelli del suo feto perché, come mostra la nostra ricerca, questo può avere gravi conseguenze per le donne”.

Julia Sanders, professore di ostetrica clinica presso l’Università di Cardiff, ha dichiarato: “Durante lo studio abbiamo sentito da molte donne in gravidanza che non potevano accedere ai farmaci di cui avevano bisogno. Ciò era particolarmente legato alle medicine per gravi malattie, dolore alla gravidanza e condizioni di salute mentale”.

“Alcune donne sono state bloccate dall’ottenere medicinali raccomandati perché i medici non li avrebbero prescritti o i farmacisti si sono rifiutati di dispensarle. Ad altre donne sono state prescritte medicine, ma per una mancanza di informazioni significava non avevano fiducia a prenderli”. FONTE: MEDICAL X PRESS.

Nota bene: questo articolo ha solo uno scopo illustrativo e non è in alcun modo sostitutivo del parere medico.