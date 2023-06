Gli infarti gravi e fatali sono più comuni di lunedì: lo studio

Di infarto si muore di più il lunedì: è questo il giorno della settimana in cui, secondo uno studio, avvengono gli infarti più gravi e fatali. A inizio settimana, infatti, il rischio di subire un attacco cardiaco letale è superiore del 13% rispetto al previsto. Lo dimostra una ricerca irlandese, condotta dai medici del Belfast Health and Social Care Trust e del Royal College of Surgeons in Irlanda, e appena presentata dalla British Cardiovascular Society (BCS).

Lo studio ha analizzato i dati di 10.528 pazienti ricoverati in ospedale tra il 2013 e il 2018 con il tipo più grave di infarto: un infarto del miocardio con sopra-slivellamento del segmento St (Stem) che si verifica quando un’arteria coronaria principale è completamente bloccata.

“I ricercatori hanno riscontrato un picco di infarti Stemi all’inizio della settimana lavorativa, con una maggiore incidenza il lunedì” commenta Giovanni Esposito, professore di cardiologia alla Federico II di Napoli e presidente nazionale Gise.

Il legame tra infarto grave e lunedì

“Un dato che possiamo riscontrare anche in Italia, peraltro. In precedenti studi è stato evidenziato che a giocare un ruolo determinante sarebbe il ritmo circadiano, che regola il ciclo del sonno e della veglia. In effetti, a inizio settimana tendono ad associarsi tre importanti fattori di rischio cardiovascolare strettamente legati al ritmo circadiano: carenza di sonno, orari sballati e stress di inizio settimana. Si tratta di una sorta di jetlag sociale, che va ad aumentare il rischio infarto nei soggetti più vulnerabili”.

Di lunedì è facile che ‘sballino’ i cosiddetti orologi biologici periferici presenti in quasi tutti gli organi, cuore compreso. Lo stile di vita spesso diverso del fine settimana, frequente non solo nei più giovani, inoltre, può portare un incremento della pressione o degli zuccheri e lipidi nel sangue.

Il ruolo dello stress

Uno dei principali fattori che spiega il “Lunedì Nero per il Cuore” è lo stress. Dopo un fine settimana di riposo o di svago, il ritorno alla routine lavorativa e gli impegni quotidiani possono aumentare i livelli di stress e ansia. Lo stress è noto per avere un impatto negativo sulla salute cardiovascolare, aumentando la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, oltre ad innescare infiammazioni che possono danneggiare le arterie.

Un aumento degli accessi per infarto potenzialmente letale rende fondamentale che la ricerca continui a far luce su come e perché si verifica questo fenomeno.

“Questo studio – conclude il presidente Gise – si aggiunge alle già numerose evidenze sulla tempistica degli attacchi di cuore particolarmente gravi, ma ora dobbiamo comprendere meglio quali siano i fattori che rendono determinati giorni della settimana più a rischio. Questo potrebbe aiutare i medici a mettere in atto strategie e approcci di intervento in grado salvare più vite in futuro”.

Come proteggere il tuo cuore

“Ridurre questo rischio non è così difficile: – aggiunge Esposito – rispettare le buone regole di vita quotidiana, alimentari e di attività fisica, assumere le terapie corrette agli orari appropriati, e magari prendere l’inizio della giornata e della settimana con calma, cercando di ridurre almeno lo stress”.

Inoltre, è importante mantenere uno stile di vita sano. Assicurati di seguire una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura e cereali integrali. Riduci il consumo di cibi ad alto contenuto di grassi saturi e sale. Fai regolarmente attività fisica, anche solo una passeggiata di 30 minuti può fare la differenza.