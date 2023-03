Una dieta ricca di frutta e verdura è alleata contro il cancro alla prostata. Lo evidenzia una ricerca dell’Università del South Australia. Un regime alimentare ricco di micronutrienti aiuta a prevenire la malattia e ad accelerare il recupero tra gli uomini che si sottopongono a radioterapia per curarlo. I risultati, tratti da due studi pubblicati sulla rivista Cancers, sottolineano l’importanza di una dieta sana, per esempio quella mediterranea, che includa questi alimenti.

Come è stato svolto lo studio sul rapporto tra alimentazione e cancro alla prostata

I ricercatori hanno confrontato le concentrazioni plasmatiche di micronutrienti di pazienti con cancro alla prostata con un gruppo di controllo sano, rivelando bassi livelli di luteina, licopene, alfa-carotene e selenio nei pazienti con PC e alti livelli di ferro, zolfo e calcio nello stesso gruppo, rispetto a quello di controllo. Gli uomini con concentrazioni plasmatiche inferiori a 0,25 microgrammi (ug) per millilitro (mL) per il licopene e/o inferiori a 120 ug/L per il selenio sono risultati avere un aumentato rischio di cancro alla prostata e sono probabilmente più sensibili agli effetti dannosi delle radiazioni. Gli alimenti ricchi di licopene includono pomodori, meloni, papaie, uva, pesche, angurie e mirtilli rossi. Gli alimenti ricchi di selenio includono carne bianca, pesce, crostacei, uova e noci.

Il coautore dello studio, il dott. Permal Deo, afferma che mangiare cibi naturalmente ricchi di licopene e selenio è preferibile all’assunzione di integratori, dove i benefici sono limitati, secondo studi precedenti. “La nostra raccomandazione è di adottare una dieta mediterranea avvalendosi dell’aiuto di un dietologo perché le persone assorbono i nutrienti in modi diversi, a seconda del cibo, dell’apparato digerente, del genotipo della persona e possibilmente del loro microbioma”, afferma il dott. Deo. “Ci sono prove evidenti che essere in sovrappeso e alti aumenta il rischio di cancro alla prostata. Anche le diete ricche di latticini e povere di vitamina E possono aumentare il rischio, ma le prove sono meno chiare”. Fonte Medical X Press.