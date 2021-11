Le catechine del tè verde favoriscono lo stress ossidativo, ma a buon fine

Le catechine del tè verde favoriscono lo stress ossidativo, ma con un risvolto positivo per l’organismo. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Aging.

Il tè verde è come ormai noto considerato un alleato della salute per il suo alto livello di antiossidanti. Ma i ricercatori dell’ETH di Zurigo hanno messo in dubbio le ipotesi precedenti su come funzionano questi ingredienti.

Tè verde, i benefici per la salute.

Il tè verde contiene catechine chiamate ECG ed EGCG, che si dice siano benefiche per la salute. Queste due sostanze appartengono al gruppo dei polifenoli.

Sono considerati antiossidanti, il che significa che contrastano o prevengono lo stress ossidativo nel corpo causato dai radicali liberi.

La ricerca tradizionale ha ipotizzato che le catechine neutralizzino questi radicali liberi e quindi prevengano danni alle cellule o al DNA.

I ricercatori dell’ETH hanno esaminato più da vicino come agiscono le catechine nel verme nematode C. elegans.

Gli studiosi sono giunti a una conclusione paradossale: piuttosto che sopprimere lo stress ossidativo, le catechine nel tè verde lo promuovono.

Aumento temporaneo dello stress ossidativo.

Inizialmente il tè aumenta lo stress ossidativo a breve termine, ma successivamente ha l’effetto di aumentare le capacità difensive delle cellule e dell’organismo.

Quindi le catechine nel tè verde hanno portato a una vita più lunga e a una migliore forma fisica nei nematodi che sono stati nutriti con loro.

“Ciò significa che i polifenoli del tè verde, o catechine, non sono, infatti, antiossidanti, ma piuttosto pro-ossidanti che migliorano la capacità dell’organismo di difendersi, simile a una vaccinazione”, spiega Michael Ristow, professore del Dipartimento di scienze dell’ETH di Zurigo.

Questo beneficio si manifesta mediante l’attivazione di geni che producono alcuni enzimi come la superossido dismutasi (SOD) e la catalasi (CTL).

Sono questi enzimi che inattivano i radicali liberi nel nematode; sono essenzialmente antiossidanti endogeni.

Non esagerare con le dosi della bevanda.

“A una certa concentrazione, diventa tossico“, dice l’esperto. Le catechine ad alte dosi inibiscono i mitocondri a tal punto che ne consegue la morte cellulare, che può essere particolarmente pericolosa nel fegato.

Foto di Pexels da Pixabay.