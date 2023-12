Look da cerimonie: tre tendenze del momento che arrivano direttamente dall’armadio di lei

Hai ricevuto un invito a un matrimonio, un battesimo o una qualunque altra cerimonia d’inverno ma non hai affatto idea di da dove iniziare a costruire il tuo look da invitato perfetto? Quelle che seguono sono un po’ di ispirazioni utili che provengono direttamente dall’armadio di lei.

Da sempre anche quando si tratta di vestiti eleganti da cerimonia la moda donna è, infatti, la prima a intercettare nuove tendenze e must have. La buona notizia è che è sempre più comune ormai trovare anche sulle passerelle e tra le proposte della moda uomo capi genderless che interpretano lo spirito del tempo e celebrano la bellezza dei corpi senza restare legati a paletti e stereotipi di genere.

Dalle paillette alle fantasie: tre tendenze per un look da cerimonia perfetto per l’inverno

La prima regola per un look perfetto per una cerimonia invernale è, così, brillare. Se inverno è sinonimo di Natale e il Natale è per antonomasia il periodo più scintillante dell’anno, del resto, non c’è ragione per non indossare capi che facciano – letteralmente – risplendere la propria figura. Via libera quindi a tessuti lurex o cangianti, a raso e seta per un look più classico e senza tempo, a inserti e dettagli in brillantini o strass. Chi non ha paura di osare potrebbe optare per un blazer maschile ricoperto di paillettes: perfetto per la sera, una volta indossato sarà difficile passare inosservati. Attenzione dunque a non rubare la scena ai festeggiati: pur non essendoci un preciso galateo che stabilisce cosa indossare da testimoni dello sposo o da cugino della sposa, con un po’ di equilibrio e buon senso si evitano scivoloni e cadute di stile.

Una giacca maschile tempestata di paillettes è meglio indossarla, per esempio, a completo di un look total color. Da qualche stagione i blocchi di colore sono di tendenza più in generale tra le proposte della moda cerimonia per come aiutano a non fare pasticci con l’armocromia e, cioè, a scegliere capi e accessori in tonalità che si adattano bene tra di loro e con l’incarnato di chi li indossa, valorizzando e illuminando l’ultimo. Quando si parla di look total color, può venire spontaneo pensare immediatamente al look total black e in effetti sembra non valere più quella regola aurea della moda cerimonia che fino a qualche tempo fa comandava di evitare il nero nelle occasioni formali. Oggi il nero è ampiamente sdognato anche ai matrimoni, sia per lei e sia per lui, ma un look total black può rimanere comunque sintomo di scarsa originalità: perché condannarsi al nero, infatti, quando altrettanto eleganti risultano, solo per fare alcuni esempi, molte tonalità di blu, verde, rosso?

Ultima tendenza moda cerimonia da copiare dall’armadio di lei sono, infine, le fantasie. Vale un discoro simile a quello appena fatto per il nero: i motivi floreali, geometrici, astratti, jacquard non sono più considerati poco formali e da evitare quindi nelle occasioni e per i look più eleganti ma, se ben dosati, possono rendere unici e dare personalità agli outfit da cerimonia. La regola è, ancora una volta, equilibrio: se si ha paura di sbagliare meglio scegliere la fantasia per piccoli dettagli come cravatta o pochette; accostare molte fantasie e molto diverse, del resto, potrebbe dare subito ai propri look un aspetto un po’ dandy e stravagante che non a tutti piace.