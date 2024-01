Le ragioni per cui ognuno dovrebbe possedere un paio di Birkenstock

Entrate a far parte del guardaroba maschile e femminile da più di 200 anni, le Birckenstock, i sandali in passato criticati per il loro aspetto estetico, oggi sono diventati un must have di cui nessuno sembra più poterne fare a meno. Vediamo quali sono i segreti del loro successo.

Perché piacciono così tanto?

Ci sono svariati motivi per cui oggi le fashioniste più agguerrite non riescono a fare a meno delle Birckenstock, eppure, quando sono nate, nessuno pensava che sarebbero diventate le scarpe più cool del ventunesimo secolo. Intanto, facciamo un passo indietro per conoscerne la storia. Nel 1774, Johann Adam Birkenstock si iscrive come calzolaio nel registro ecclesiastico della città di Langen-Bergheim, nello Stato tedesco di Assia. Nel 1896, il mastro calzolaio Konrad Birkenstock, con due botteghe a Francoforte, inizia per la prima volta a produrre e vendere delle solette flessibili che faranno la storia nel mondo delle calzature. Nel 1926, un suo discendente, Karl Birkenstock, introduce sul mercato il primo sandalo con plantare flessibile, il sandalo per ginnastica “Madrid”, quello con una sola fascia, per intenderci, gettando le basi per l’odierno settore delle scarpe comode. Oggi questo modello di calzature è diventato un must have per chi non vuole rinunciare alla salute del proprio piede perché il livello di comfort che offrono è molto alto. Grazie al loro design ergonomico e al supporto anatomico di un plantare fatto di sughero e lattice, ammortizzante e flessibile, queste scarpe si adattano alla forma naturale del piede, lasciando una sensazione piacevole e garantendo una camminata senza sforzo e un comfort duraturo. La suola sagomata, realizzata con materiali di alta qualità, assicura un’esperienza di camminata piacevole e leggera, rendendo le Birkenstock un investimento nella salute dei piedi.

Come abbinarle?

Ogni guardaroba dovrebbe vantare almeno un paio di Birkenstock per la loro incredibile versatilità. Queste scarpe, che pochi mesi fa hanno ricevuto la consacrazione persino dal Cinema di Hollywood grazie al film Barbie, in cui Margot Robbie indossava con disinvoltura il modello Arizona Big Buckle Slide Sandal, oggi possono essere abbinate a una vasta gamma di outfit, dal casual all’elegante. Con la loro presenza, è possibile creare look estivi rilassati con abiti leggeri o aggiungere un tocco boho-chic a un outfit più sofisticato. La loro versatilità le rende un elemento fondamentale per chi cerca uno stile che si adatti a molteplici occasioni. In tempi non sospetti, molte celeb avevano intercettato il loro potenziale, come Gwineth Paltrow, che è stata avvistata più volte, sin dai primi anni Duemila, con ai piedi un paio di Birckenstock. Sulla piattaforma MODIVO, ci sono diversi modelli di birkenstock donna da cui lasciarsi ispirare.

In che modo aiutano l’ambiente?

Investire in un paio di Birkenstock significa abbracciare la sostenibilità e la qualità che dura nel tempo. Queste scarpe sono realizzate con materiali selezionati con attenzione, che contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale. Ad esempio,Birkenstock è stata una delle prime aziende calzaturiere del mondo a utilizzare quasi esclusivamente colle solubili in acqua e prive di solventi nel processo produttivo. La struttura robusta delle Birkenstock dimostra che sono progettate per resistere al passare del tempo. Scegliendo queste scarpe si fa una scelta non solo per il comfort e lo stile, ma anche per un impegno verso una moda più sostenibile.