“Li adoro letteralmente”. I leggings più amati da Jennifer Aniston sono ora in sconto sul sito di Sweaty Betty.

Il marchio britannico di abbigliamento sportivo ha già fatto partire i pre saldi estivi.

Si tratta di uno dei marchi preferiti da moltissime star e celebrity, che più volte hanno manifestato il loro amore per leggings, canottiere e costumi da bagno di questo brand.

Ora, puoi acquistare moltissimi prodotti scontati, compreso il leggings preferito di Jennifer Aniston.

Sto parlando del Leggings Zero Gravity Sweaty Betty, che ora puoi comprare a soli 76 euro invece che 110 euro.

Anche se questi leggings sono solo uno dei prodotti in sconto sul sito, si meritano sicuramente un posto speciale. Non solo infatti dei leggings qualunque ma sono quelli tra i più amati di Jennifer Aniston.

Qualche mese fa, l’attrice ha rivelato a InStyle alcuni dei suoi prodotti di bellezza e marchi preferiti e, tra i leggings, spiccavano proprio gli Zero Gravity di Sweaty Betty:

“Li adoro letteralmente” ha svelato.

E basta dare un’occhiata a questo capo sportivo per capirne il motivo.

Innanzitutto sono a vita alta, comodi e pratici. Inoltre sono realizzati in tessuto super leggero, adatto anche per essere indossato in estate (specialmente nella lunghezza capri o nel 7/8).

Eppure, nonostante il tessuto leggero, questi leggings sostengono e supportano la figura.

Il design ha una vestibilità seconda pelle e promette di essere a prova di squat.

Ma i pregi di questi leggings non si fermano qui. Hanno anche diverse tasche (incluse quelle laterali, abbastanza grandi per mettere uno smartphone e le chiavi) e una cintura regolabile con coulisse per una vestibilità antiscivolo.

In sostanza, tutti dovrebbero aggiungere al proprio abbigliamento sportivo questi leggings approvati da Jennifer Aniston. Almeno, fino a che non vadano completamente esauriti. Approfittando dello sconto infatti potrai risparmiare 34 euro!

Unica pecca, bisogna sbrigarsi perché le taglie stanno andando a ruba.