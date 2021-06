Se siete alla ricerca di un abito per una cerimonia estiva, abbiamo un suggerimento per voi.

C’è un modello in vendita sul sito del brand Mango che può fare al caso vostro se state cercando un vestito semplice e allo stesso tempo elegante.

E’ realizzato con tessuto plissettato e semitrasparente. Modello lungo, scampanato, con collo stondato. Senza maniche, vita elasticizzata, fodera interna, chiusura a goccia sul lato posteriore.

Il capo costa 69,99 euro ed è disponibile in due colori, beige e blue marino scuro. Noi vi consigliamo la prima variante.

Potete abbinare l’abito a un sandalo con tacco minimal, sullo stile di Nudist di Stuart Weitzman, per rendere l’outfit impeccabile.

Il modello è la scelta giusta se volete optare per un’alternativa semplice e chic, spendendo poco.

I due colori sono piuttosto neutri e sono l’ideale se non amate le tinte troppo accese.

Matrimonio ai tempi del covid, le regole.

Dopo mesi di stop a causa del covid-19 ripartono i matrimoni, ma con regole ferree validate dal Comitato tecnico scientifico.

Non c’è un tetto massimo per gli invitati, ma bisognerà comunque prendere in considerazione gli spazi a disposizione.

Chi partecipa dovrà avere con sé un Covid pass o certificato verde che attesti la vaccinazione, la guarigione o la negatività a un tampone per Covid-19 effettuato entro le 48 ore precedenti.

Basterà anche solo la prima dose di vaccino, purché sia stata fatta da almeno quindici giorni.

Anche gli sposi dovranno essere muniti di apposito certificato e indossare le mascherine, così come gli altri invitati quando non è possibile mantenere la distanza. Si dovranno tenere le mascherine, mantenendo il distanziamento fisico. A tutti sarà misurata la temperatura e dovrà essere inferiore ai 37,5 °C. Non si potranno prendere le bomboniere da un cesto comune. Saranno gli sposi a distribuirle dopo aver igienizzato le mani.