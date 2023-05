A Global Unboxing: Valentino reinterpreta le vetrine dei suoi store

La Maison ha mostrato la sua collezione Unboxing Valentino Primavera-Estate 2023 lo scorso ottobre a Parigi, direttamente in passerella. Attualmente, la linea di abiti e accessori Valentino Garavani è avvalorata dal progetto A Global Unboxing, il quale ha permesso di rendere le boutique del marchio ancora più belle.

Il progetto A Global Unboxing si presenta come un’iniziativa unica che ha permesso alla Maison di dare nuova luce alle vetrine delle sue boutique. È un progetto speciale che unisce le idee e la creatività di alcuni noti stylist che hanno ricevuto l’incarico di ridisegnare con originalità la vetrina di una delle boutique del noto brand. Allestimenti eccentrici e accattivanti, peculiari e capaci di attirare l’attenzione, danno un nuovo volto alle vetrine di Valentino che possiamo trovare in giro per il mondo.

Un progetto per accompagnare una grande collezione

Quello di A Global Unboxing è un progetto che ha dato modo a diversi stylist di esprimere le loro visioni e le idee creative intrise di una spettacolare genialità. A loro volta, queste visioni hanno dato maggiore enfasi alla collezione, quasi celebrandola.

Oltre ad essere un progetto, A Global Unboxing è una vera e propria campagna guidata dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli, che coinvolge nove vetrine e dieci importanti stylist. Questi ultimi hanno preso ispirazione proprio dalla collezione Unboxing Valentino che caratterizzata dal nuovo pattern “Valentino Toile Iconographe”. Questo pattern prevede la ripetizione ordinata del VLogo tanto apprezzato in ogni parte del mondo. Mentre il logo afferma l’identità del brand, i capi sono studiati per avvalorare l’immagine di chi li indossa, con linee genderless e contrasti black&white. Lo stesso vale per gli accessori e le scarpe firmate Valentino Garavani.

Gli stylist incaricati sono partiti da questa idea di base e hanno immaginato e reinterpretato l’allestimento della vetrina, ognuno di una singola boutique, dando vita al progetto A Global Unboxing.

Dieci stylist, nove diverse visioni

Ogni reinterpretazione ha le sue peculiarità e ha in comune con le altre solo una cosa: la ripetizione di un determinato schema. Ogni stylist ha dato via libera alla propria creatività, mostrando la visione di ciò che l’ultima collezione di Valentino Garavani gli ha trasmesso e fondendo in essa storie e personalità diverse.

Law Roach a New York

A New York, a stupire tutti è stato Law Roach, dando vita ad un allestimento unico. Ha scelto un colore rosso intenso, una grande scatola e ha rivestito un’affascinante auto d’epoca con il pattern Valentino Toile Iconographe. Il suo allestimento è un vero e proprio omaggio alla campagna di Valentino per la collezione Primavera-Estate 1992.

Rebecca Crobin-Murray a Londra

A Londra, invece, è stata la creatività di Rebecca Crobin-Murray ad essere messa in vetrina. La sua idea di Unboxing nasce dal ricordo di un look presentato in passerella e si presenta come uno sfondo nero che proietta fiori di vari colori. Il suo è un allestimento a dir poco suggestivo che trasmette un’idea di natura, fioritura, rinascita e primavera.

Clément Lomellini a Parigi

A Parigi si è fatto notare lo stylist Clément Lomellini, scegliendo colori vivaci e un allestimento molto dinamico. L’allestimento è caratterizzato dall’impatto del pattern Valentino Toile Iconographe, da uno sfondo di carta strappata e dalla presenza di lunghi abiti neri e di altre tonalità. L’idea è quella di trasmettere a chi guarda un concetto di consapevolezza nei confronti del corpo, delle sue differenze e linearità.

Anna Dello Russo a Dubai

La boutique di Dubai espone una vetrina dove le idee di Anna Dello Russo sono diventate protagoniste. La creatività della nota stylist ha messo in luce tutta la bellezza degli accessori firmati da Valentino Garavani. Gli accessori scelti appaiono come all’interno di una finestra da cui l’osservatore può ammirarli e lasciarsi trasportare in un regno fatto di colori, eleganza e abbondanza.

Lorenzo Posocco a Milano

Nella nostra Italia, precisamente in via Montenapoleone a Milano, a dare un nuovo volto alla vetrina della boutique di Valentino è stato Lorenzo Posocco, uno stylist italiano noto nel contesto musicale internazionale. In questo caso l’allestimento racconta le vicende di vita quotidiana che avvengono dentro e fuori dal negozio. Grazie ad uno schermo che mostra video a ripetizione dedicati alla città, Posocco mostra una realtà dove la moda si interseca con la quotidianità all’interno di un’energica metropoli.

Mix Wei, Geum Nam Hwang e Masataka Hattori a Shanghai, Seoul e Tokyo

Le vetrine delle boutique di Shanghai, Seoul e Tokyo, immaginate rispettivamente da Mix Wei, Geum Nam Hwang e Masataka Hattori, mettono in luce l’incontro tra l’occidente e l’oriente, proponendo tre visioni uniche e speciali.

Mix Wei ha usato l’unicità della pittura tradizionale cinese e rotoli di pergamena in cui soprassiede il pattern Valentino Toile Iconographe. Geum Nam Hwang, invece, ha dato un nuovo volto al rompicapo del Soma Cube, realizzando un grande blocco trasparente con pezzi che si uniscono tra incastri e metafore. Masataka Hattori ha preferito porre l’attenzione su look caratterizzati da colori naturali, omaggiando ed elogiando alcuni elementi presenti sulla Terra: dalle pietre agli alberi fino ad arrivare alla sabbia.

Mackenzie Rae e Alexandra Grandquist per la vetrina online visibile da ogni parte del mondo

Infine, le sorelle Mackenzie Rae e Alexandra Grandquist hanno creato una vetrina digitale, dando una nona e ultima visione della collezione Unboxing Valentino a tutto il mondo. Questa vetrina online è caratterizzata dalla presenza di manichini sospesi e da piattaforme triangolari. Uno sfondo di colore rosso vivo dona un valore aggiunto inestimabile, trasmettendo quella che da sempre è l’essenza delle collezioni di Valentino.

A Global Unboxing: tutto si “conclude” con una musica di sottofondo

Per dare un’ulteriore enfasi all’iniziativa A Global Unboxing e alla collezione Unboxing di Valentino, gli stylist incaricati della reinterpretazione delle vetrine hanno realizzato delle playlist a tema. Reperibili su Spotify, continueranno anche ad essere riprodotte all’interno delle boutique di New York, Londra, Parigi, Dubai, Milano, Shanghai, Seoul e Tokyo per tutta la durata delle installazioni ideate per le vetrine.

Clienti e ammiratori possono usare il QR code presente negli allestimenti per poter ascoltare le playlist di ogni stylist. Il codice reindirizza direttamente sulla pagina Spotify chiamata “Maison Valentino”, dando modo alle persone di conoscere il brand anche sotto un altro aspetto.

Insomma, Valentino è un’icona della storia della moda. È stile, è creatività e unicità. Oggi possiamo apprezzare non solo le sue creazioni, ma anche delle meravigliose vetrine che ci permettono di guardare la collezione Unboxing Valentino e il talento dello stilista con gli occhi attenti e l’immaginazione di dieci grandi e peculiari artisti.