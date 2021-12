Truccarsi per il matrimonio: consigli

Se ci si ferma un istante a pensare ai giorni che si è vissuto e a quelli che si vivrà, ogni persona sarà in grado di contare sulla punta delle dite di una mano quali sono davvero quelli importanti. Fra questi rientra senza alcun dubbio quello del matrimonio. Nel giorno della più grande promessa d’amore, tutto dev’essere semplicemente perfetto.

Durante la preparazione del grande giorno, molti sono i dettagli a cui prestare attenzione. Spesso si correre il rischio di sottovalutarne alcuni, ritenendo che non siano così importanti e si dedica ad essi meno tempo del dovuto. Il trucco della sposa, ahimè, rientra fra questa categoria.

Instagram e TikTok ci mostrano ogni giorno influencer che postano tutorial su come truccarsi. Si tratta di brevi video in cui il primo aspetto che sembra trasparire sia la facilità con cui si possa eseguire un make-up veloce e ben fatto.

Si tratta però il più delle volte di un messaggio fuorviante e se può essere accettabile sbagliare il trucco per l’uscita del sabato sera, non può di certo esserlo per il giorno del proprio matrimonio.

Il primo consiglio che voglio darvi è di prendere in mano la vostra agenda, in cui avete inserito tutti gli impegni relativi all’organizzazione del vostro matrimonio, e trovare il tempo da dedicare al trucco.

La scelta del make-up e gli esperti del settore

Prima di procedere con l’illustrare alcune delle tipologie di trucco, occorre partire dalla scelta dei cosmetici. Questi devono essere di ottima qualità e garantire un’efficace resistenza tanto alle vostre emozioni quanto al tempo: il vostro trucco dovrà durare per tutta la giornata.

Quando dopo anni sfoglierete l’album del vostro matrimonio, non vi pentirete di aver investito in cosmetici di qualità.

Al momento della scelta del cosmetico, vi consiglio di avvalervi del parere di un esperto. Il make-up artist è un vero e proprio professionista del settore e saprà consigliarvi i giusti prodotti sulla base del vostro incarnato, del colore dei vostri capelli, dell’abito, dell’acconciatura e soprattutto del vostro gusto personale.

Questo è assolutamente un fattore imprescindibile, perché il trucco del matrimonio, non dovrà essere nient’altro che un tocco aggiunto a voi stesse. Non dovete commettere l’errore di fare la scelta di un make-up che snaturi chi siate, correndo il rischio di non sentirvi a proprio agio con l’immagine che vedete riflessa allo specchio durante il giorno del vostro matrimonio.

Avvalendovi dell’aiuto di un professionista troverete il trucco perfetto, ovvero quello che rispecchia davvero voi stesse.

Se riuscite a destreggiarvi con i cosmetici e avete una mano sicura per riuscire a truccarvi da sole, qui di seguito troverete alcune linee guida generali per aiutarvi nella scelta di un trucco che rispecchi maggiormente le vostre caratteristiche.

Trucco naturale e nude look

Se ad un trucco audace ed abbondante ne preferite uno più sobrio, allora il nude look è quello che fa per voi.

Orientate la vostra scelta verso colori neutri e mat come ad esempio il beige e le altre tonalità del marrone. Il fondotinta per la vostra base dovrà essere molto leggero, come leggera dovrà essere anche la passata di mascara che vi servirà per dare una maggiore profondità allo sguardo.

Questa tipologia di trucco si abbina perfettamente ad abiti fiabeschi,perché ne esalta il candore.

Trucco Smokey Eyes

Se siete amanti del trucco più audace, allora questo fa al caso vostro. Lo Smokey Eyes è ideale per occhi chiari e capelli scuri, per esaltarne ancor di più il colore. Scegliendo tra le sfumature del grigio e del nero andrete sul sicuro. Dopodiché abbondate con il mascara e, se lo ritenete il caso, potrete scegliere di enfatizzare ancora di più il vostro trucco con delle ciglia finte.

Per quanto riguarda le labbra, con la scelta di un make-up così importante nella zona occhi, vi consigliamo di orientare la vostra scelta verso un trucco leggero o addirittura nudo.

Trucco sulla base di incarnato, colore occhi e capelli

Come già è stato scritto, la scelta del trucco passa per forza dalla combinazione di questi tre fattori. Il consiglio che mi sento di dare in questo caso è di puntare su un trucco delicato e dalle nuance leggere per incarnati chiari e colore di occhi e capelli altrettanto chiari.

Potete osare con un rossetto dal rosso brillante se avete occhi e incarnato chiari e capelli scuri.

Gli incarnati più scuri possono invece osare maggiormente con nuance e sfumature più intense.

Queste sono solo alcune linee guida, ma il consiglio è quello di fare assolutamente più di una prova per trovare il trucco che più fa per voi.

Abiti, cerimonia e location per la festa

Ovviamente la scelta del trucco è importante, ma è strettamente dipendente da quelle che potremmo definire le tre scelte primarie per un matrimonio.

La prima e forse la più importante di tutte è quella dell’abito, per entrambi gli sposi si prospetteranno interi fine settimana passati a provare abiti dai tagli ai modelli più diversi. Prove su prove che alla fine porteranno all’abito. Quello con la “A” maiuscola, quello che una volta indossato vi farà sentire la differenza con tutti gli altri misurati prima. Quindi priorità ai abiti da sposa e da sposo.

La seconda scelta è quella della cerimonia. Se il vostro sarà un matrimonio con rito religioso, forse sarà la scelta che vi occuperà minor tempo. Ve ne richiederà un po’ di più se invece del Comune sceglierete un altro posto per il vostro rito civile.

La terza scelta è quella riguardante la location della festa, dovrete decidere se sarà un pranzo, una cena o entrambi. Dovrete scegliere il numero di invitati e la disposizione di essi nei vari tavoli, la musica e tutti gli altri dettagli che renderanno unico il vostro grande giorno.

Come detto in apertura, il matrimonio è uno dei giorni più importanti, uno di quelli che resteranno per sempre impressi nella vostra memoria e di quella delle persone che amate. Il mio consiglio è di pensare a realizzare ciò che voi più intimamente desiderate, perché solo in questo modo potrà diventare uno dei giorni più belli della vostra vita.