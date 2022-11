Spesa da single, 10 consigli per gestire al meglio gli acquisti

In occasione ​ del World Single Day, la Giornata dei single l’11 novembre, Deliveroo ha interpellato la tiktoker Viola Leporatti, aka @ViolainTheSky, cuoca toscana, digital creator e appassionata di cucina in chiave antispreco. Quest’ultima ha stilato un decalogo per organizzare la spesa in cucina, facendo attenzione agli sprechi. Informazioni decisamente utili per chi deve gestire da solo le spese di casa. Viola ha elaborato una serie di consigli da tenere in considerazione per scegliere i giusti cibi e conservarli al meglio. Ma anche per gestire la dispensa, ottimizzare i prodotti in scadenza e riutilizzare gli avanzi nel modo più efficace.

Ecco i 10 suggerimenti per gestire al meglio la spesa tra i fornelli.

-Fate particolare attenzione a quantità e peso per i prodotti preconfezionati, scegliendo quelli più adatti alle vostre esigenze. Eviterete sprechi e riuscirete ad essere più efficienti.

– Via libera ai prodotti surgelati. Sarà possibile usarne un po’ per volta prelevando dalla confezione e scongelando solo la quantità che vi serve come, ad esempio, pisellini, funghi o verdure miste in busta e crostacei.

– Surgelate direttamente a casa tutte quelle preparazioni che non si cucinano, in piccole quantità, come ragù, sughi, spezzatini di carne e zuppe. Ricordatevi però di riportare sul sacchetto la data di stoccaggio e di consumare il prodotto fino ad un massimo di 4 mesi dopo circa (dipende dall’alimento).

– Acquistate in grandi quantità solo se avete intenzione di fare delle preparazioni in conserva come salsa di pomodoro, funghi secchi, melanzane sott’olio o cetrioli sott’aceto.

– In questo ultimo caso, utilizzate vasetti piccoli in modo da consumare con facilità tutto il prodotto in poche volte. ​ Ad esempio, per fare una fantastica giardiniera basterà scegliere le verdure che preferite (es: cavolfiore, carote, peperoni, cipolline) e, dopo averle tagliate a pezzetti, sbollentarle in pari dosi di acqua e aceto. Una volta scolate e asciugate, disponetele nel vasetto, precedentemente sterilizzato, con aromi a piacere, come il pepe in grani. Versate olio evo fino a riempire il vasetto e rabboccatelo dopo qualche ora. Per una lunga conservazione in dispensa, sistemateli in una casseruola, contrastandoli con dei canovacci e ricoprendoli con acqua fredda. Arrivati al bollore, basteranno 10/15 minuti. Una volta raffreddati saranno pronti per la vostra.