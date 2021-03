Se hai guardato il documentario di Marie Kondo su Netflix negli ultimi mesi, potresti sentirti ispirato a fare delle pulizie di primavera esemplari. Dopotutto, questo è il momento migliore per sbarazzarsi del disordine e delle cose che realmente non usi più da tempo. Come quei vecchi vestiti del 2008 o quella collezione di riviste ormai datate. Ma se hai bisogno di motivazione per iniziare, allora leggi qui. Una casa pulita e organizzata può avere un impatto positivo sul tuo benessere, compresa la salute mentale, fisica, finanziaria, spirituale, emotiva. Vediamo alcuni benefici concreti delle pulizie di primavera.

Aiuta a contrastare lo stress

Uno studio ha collegato una casa disordinata all’aumento dei livelli di stress. Dopotutto, chi riesce a rilassarsi quando c’è una pila di vecchie scatole di pizza accanto al bidone della spazzatura o tre settimane di posta sul bancone della cucina? Elimina il disordine e potresti notare che ti sentirai più calmo.

Le pulizie di primavera ti fanno bruciare calorie

Ok, non è esattamente un allenamento ad alta intensità, ma è meglio che stare seduti sul divano. Secondo il Calorie Control Council, si possono bruciare fino a 200 calorie facendo le pulizie domestiche.

Una cucina pulita può migliorare le tue abitudini alimentari

Una dispensa disorganizzata può renderti difficile riuscire a cucinare e mangiare correttamente. Questo può influire sulla tua capacità di mantenere i tuoi obiettivi nutrizionali. Getta tutto ciò che è scaduto e riordina i mobili della cucina in modo che i tuoi alimenti di base sani siano a portata di mano.

Una camera da letto pulita ti aiuta a dormire meglio

Un sondaggio della National Sleep Foundation ha rilevato che le persone che rifacevano il letto ogni giorno, avevano il 19% di probabilità in più di dichiarare di dormire bene la notte. Il 66% degli intervistati ha affermato che una camera da letto pulita è importante per la qualità del sonno.

Le pulizie di primavera possono migliorare il tuo umore

Una casa ordinata può migliorare il tuo benessere mentale. Uno studio ha scoperto che le donne che descrivono la loro casa come disordinata o incompiuta hanno maggiori probabilità di segnalare uno stato d’animo depresso durante il giorno.

Migliorano la tua concentrazione

Gli studi dimostrano che troppi stimoli visivi, come le tazze di caffè vuote sulla scrivania o le note adesive che incorniciano il monitor del computer, possono far sentire il cervello come se fosse multitasking. Questo distoglie l’attenzione dal compito da svolgere. Se sei organizzato a casa, la tua mente diventerà più organizzata.

Tuttavia, se ti senti sopraffatto dal compito delle pulizie di primavera, niente panico. Non devi affrontare tutto in una volta. Scegli una camera da cui iniziare, oppure un’area: scarpe e borse in un armadio, vestiti, giocattoli, dispensa della cucina.