Orologio da donna: come trovare quello più adatto a te

L’orologio è uno di quegli accessori indispensabili per completare il tuo outfit alla moda, sia di giorno sia di sera. Oltre a esser innegabilmente utile per segnare l’ora, sei davanti a un accessorio che sottolinea il tuo buongusto e rende più aggraziato il tuo polso ma scegliere non è facile con tante marche, modelli, stili perciò vanno definiti i criteri della scelta.

Considera il tuo stile

La prima mossa per orientarti nella selezione di orologi da donna, è valutare lo stile del tuo look cioè come ti vesti di solito. Se il tuo è uno stile classico e raffinato, hai bisogno di un modello altrettanto classico ed elegante al quarzo. Invece, se ti piace uno stile più casual, ti conviene un orologio massiccio con materiali tecnici.

Allo stesso tempo, considera le occasioni in quali indossi il tuo orologio da polso perché nel tempo libero o quando fai sport, un orologio classico stona. Al contrario, al lavoro e in occasioni formali come eventi o cerimonie, il cronografo sportivo con cinturino in metallo non è adatto.

Controlla le dimensioni

Uno dei principali aspetti da prendere in considerazione durante la scelta dell’orologio da donna riguarda le dimensioni. Infatti, l’orologio va proporzionato al tuo polso; uno troppo grande potrebbe essere eccessivo per un polso esile e, nel contempo, uno con cinturino più sottile scompare su una corporatura importante.

Inoltre, quando si parla di dimensioni, bisogna spendere qualche parola in più sulla forma del quadrante: rotondo, rettangolare e ovale sono tra le proposte moda più interessanti del momento. Naturalmente, un orologio con il quadrante tondo risulta più elegante ma non bisogna sottovalutare quello rettangolare perché, se piccolo e smussato agli angoli, è altrettanto sinuoso. Le forme rotonde e rettangolari grandi, invece, sono ideali per i modelli sportivi.

Verifica la qualità

Quando si parla di qualità, è inevitabile far riferimento ai materiali usati per la realizzazione del cronografo da polso. Il cuoio è elegante e raffinato mentre il metallo più sportivo. Tuttavia, il primo può diventare più casual grazie a lavorazioni più semplici e colori accesi, mentre il secondo diventa più sinuoso grazie a intrecci e finiture brillanti.

Valuta le funzioni

Di orologi ne esistono di tanti tipi come quelli analogici cioè con il quadrante e le lancette, digitali oppure smart da collegare al cellulare. Dopo questa prima distinzione, ce ne sono molte altre da fare. Ad esempio, un cronografo da polso automatico ha delle funzioni avanzate che, oltre a segnare l’ora, indicano la profondità, hanno il calendario e il timer. Possono esserti utili come no perciò in questo secondo caso, meglio rimanere sull’essenziale.