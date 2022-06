Orecchini da donna: i modelli in voga

Sono finiti i giorni del loungewear costante e dello stile minimalista. Il 2022 richiede gioielli grandi, audaci e luminosi. Dagli accessori più alla moda ai gioielli per ogni giorno, come le classiche borchie di diamanti, nessun look è completo senza il perfetto paio di orecchini.

Che tu preferisca i cerchi, i pendenti o le borchie, c’è un’ampia gamma di orecchini da donna che si adatta al tuo stile, indipendentemente da ciò che indossi. Continua a leggere per saperne di più sugli orecchini da donna e i modelli in voga nel 2022.

Orecchini a cerchio

Gli orecchini a cerchio sono una tendenza che si evolve di anno in anno. Eleganti modelli in oro e argento in tutte le taglie continuano ad essere di tendenza per il look di tutti i giorni, mentre i cerchi impreziositi da diamanti riescono a rendere di classe un look minimal. Puoi anche raddoppiare i tuoi cerchi, mescolando varie dimensioni e trame per creare un outfit unico.

Orecchini chandelier

Questi orecchini lunghi e vistosi ricordano tanto gli anni 2000, ma riescono a essere eleganti e senza tempo. Incorniciano e il viso e lo illuminano e possono essere indossati durante gli eventi importanti.

Dovresti cercare di non indossarli in un giorno qualsiasi, perché potrebbero non essere adatti a tutte le occasioni, ma riescono davvero migliorare il tuo outfit.

Orecchini di perle

Chi non apprezza la bellezza e l’eleganza senza tempo delle perle? Gli orecchini di perle rendono glamour un capo semplice e, nel 2022, possiamo trovarli in una versione più moderna e audace. Dalle forme e dai colori unici, agli accenti interessanti e alla lavorazione dei metalli, i moderni orecchini di perle sono una tendenza che dovrebbe essere abbracciata per tutto l’anno.

Le perle barocche sono in questo periodo puoi trovarle praticamente ovunque. Questo look mescola insieme moda classica e moderna.

Le perle però non si abbinano sempre a tutti gli outfit. Se vorrai optare per un look casual, prova a scegliere anche dei colori neutri. Le perle sono solitamente indossate in occasioni particolari, ma si prestano molto bene anche a occasioni quotidiane.

Orecchini geometrici

Si prevede un aumento di popolarità dei gioielli in metallo con sagome scultoree. Gli orecchini dalle forme geometriche sono unici e sofisticati. Orecchini dalla forma strana, come esagoni e ottagoni, sono una tendenza da tenere d’occhio. Possono essere indossati con uno stile casual o anche più glamour.

Gli orecchini geometrici possono essere indossati ovunque sull’orecchio. Poiché sono disponibili in diverse forme e dimensioni, puoi mettere alcuni piercing sulla parte superiore delle orecchie e sovrapporli fino ai lobi.

Orecchini non corrispondenti

Gli orecchini non corrispondenti sono ancora in voga in questo periodo. Anche se amiamo questa tendenza per la sua giocosità, comprendiamo che potrebbe non essere la tipologia di orecchini più pratica da provare. Questi design innovativi vantano più look in uno, rendendo possibile creare un outfit abbinato o non corrispondente a seconda del tuo umore.

Se non riesci a convincerti del tutto, prova prima ad abbinare due orecchini diversi che hai già e guarda il risultato.

Orecchini “stellari”

Molte persone si trovano attratte dai gioielli cosiddetti “stellari”, sia per il loro fascino stravagante e giocoso che per la loro apparente connessione con l’universo. Lune e stelle sono tra i simboli più popolari e passano senza soluzione di continuità da stagione a stagione.

Ci fanno sentire come se fossimo nel dipinto della Notte Stellata di Van Gogh e funzionano per qualsiasi stile tu abbia voglia di provare: sia per un look femminile, sia per un appuntamento o un look più spigoloso con stivali da motociclista. Questi orecchini da sogno staranno bene con diverse sfumature di blu, bianco e nero.

Orecchini a catena

Abbiamo visto la tendenza dei gioielli con maglie a catena decollare davvero nel 2020, ma quest’anno il trend è andato ben oltre le collane e i braccialetti. Sempre più designer stanno progettando orecchini con maglie a catena per il loro fascino spigoloso, ma elegante.

Orecchini a bottone

Un bottoncino è un orecchino costituito da una piccola forma o da un design frontale attaccato a una barra che passa attraverso un foro nell’orecchio. Gli orecchini a bottone possono essere in metallo semplice oppure possono avere delle piccole pietre preziose. Sono progettati per essere posizionati sul lobo dell’orecchio.

La maggior parte degli orecchini a bottone ha una singola pietra incastonata. Sono tenuti in posizione da un meccanismo a pressione o a vite. Le borchie più in voga sono le borchie con un diamante solitario.

Donne famose come la Duchessa di Cambridge, Natalie Portman, Taylor Swift, Angelina Jolie, Aishwarya Rai e molte altre hanno indossato i loro solitari di diamanti dallo streetwear agli eventi sul red carpet. L’aspetto minimalista degli orecchini a bottone con diamanti non ha eguali!