Modi per incartare i tuoi regali in modo sostenibile

Natale, il periodo dei regali e… dei cassonetti pieni di pacchi regalo scintillanti, costosi e soprattutto nemici dell’ambiente. Per questo motivo, condividiamo una serie di consigli per incartare i tuoi regali in modo sostenibile.

Trascorriamo giorni, settimane, forse mesi alla ricerca di tutti i regali perfetti per i nostri cari. Passiamo tanti minuti ad avvolgere e incartare i nostri regali e poi in pochi secondi gettiamo via tutto. Materiali, plastiche e carta che andranno dritti ad intasare le discariche e, ovviamente, impatteranno sull’ambiente. Ma possiamo iniziare già da oggi a cercare di incartare i nostri regali in modo più sostenibile.

Finché i regali sono accuratamente impacchettati e nascosti, a nessuno importa davvero se sono avvolti in carta lucida, spessa e fantasia, giusto? Nastro in poliuretano, carta plastificata, coloranti e inchiostri tossici dovrebbero andare fuori moda. Ci sono materiali riutilizzabili, biodegradabili e riciclati.

Alcune idee con cui potremo incartare i nostri regali in modo sostenibile

Invece di rotoli e rotoli di carta da regalo, prova queste opzioni:

Sacchetti di carta. Metti il tuo regalo in una busta di carta che ti hanno dato con la spesa o facendo altri acquisti. In questo modo riciclererai il materiale e non ne introdurrai di nuovo nell’ambiente. Lasciali vuoti, oppure disegnaci sopra o dipingili, per un look personalizzato.

Carta artigianale riciclata. Se proprio vuoi optare per la carta regalo, scegli quella realizzata con carta riciclata.

Giornale. La sezione dei cruciverba è divertente da compilare in compagnia una volta scartato il regalo. Anche la sezione dei fumetti è sempre molto carina! Trovare pagine relative al regalo o al destinatario è un ottimo modo per impegnarsi di più e dare al regalo un ulteriore tocco personale. Puoi anche utilizzare pagine di riviste alla moda, per dei regali più piccoli.

Vecchie mappe stradali. Forse i tuoi genitori hanno ancora delle vecchie mappe stradali, o puoi trovarle nei negozi dell'usato. Sono visivamente accattivanti e danno al tuo pacchetto un piccolo tocco vintage.

Involucro di cera d'api. È ecologico e il tuo destinatario può riutilizzarlo. Due regali in uno!

Utilizza oggetti vintage come sciarpe, strofinacci, ecc. Ci piace pensare a quanto sia speciale il metodo di avvolgimento del tessuto giapponese noto come furoshiki.

Altri modi per rendere i tuoi pacchetti sostenibili