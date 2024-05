Celebrity Gamers: come il gaming online attrae vip e stelle di tutti i settori

Quasi la metà del mondo gioca ai videogame. Si deve partire da questo dato per capire il peso del gaming nella nostra società. Oltre 3 miliardi e 100 milioni di persone su un totale che è ormai prossimo agli 8 miliardi. Numeri incredibili, che certificano come videogame e giochi online non siano ormai soltanto un passatempo, un divertimento per pochi, ma rappresentino un vero e proprio fatto sociale.

Su 3,1 miliardi, poi, è ovvio che a giocare non siano solo nerd, millennials, gamers professionisti, semplici appassionati. Infatti, sono tante le persone famose che giocano online e che si divertono con i videogame. E oggi proviamo a rispondere a questa domanda: chi sono i vip che amano il gaming?

Quando i VIP diventano protagonisti nel settore dei Videogiochi e delle Slot Online

Il suo volto è legato soprattutto alla serie di Fast ‘n Furious e in pochi direbbero che è anche un grande appassionato di giochi. Stiamo parlando di Vin Diesel, che ha raccontato di essere appassionato del gioco da tavolo Dungeons & Dragons e di aver testato anche la sua versione digitale. Tra i numerosi Vip appassionati di videogiochi c’è anche Lady Gaga, una grande giocatrice di Bayonetta, un videogioco d’azione che rappresenta bene il suo stile musicale, mentre l’attrice Mila Kunis è una grande appassionata di World of Warcraft, uno dei giochi più ricercato soprattutto dai ragazzi.

La relazione tra il mondo dei VIP e il gaming ha catalizzato l'interesse anche del segmento delle slot machine online, spingendo gli sviluppatori a creare giochi dedicati a questi personaggi famosi. Questo approccio adottato dalle software house sfrutta la popolarità delle celebrità per attrarre e coinvolgere un pubblico più vasto, offrendo una personalizzazione del gioco che rispecchia interessi e tematiche affini ai giocatori.

Dalla F1 al calcio: quanti fenomeni giocano online

Ad essere appassionati di videogame sono poi tantissimi atleti e sportivi, provenienti da tante discipline diverse. C’è Max Verstappen, il pluripremiato pilota di Formula 1, che ormai è un pezzo grosso anche del mondo Fifa e si appassiona di eSports. Oppure Gordon Hayward, cestista degli Charlotte Hornets, in NBA, che è sbarcato nel mondo dei giochi elettronici con tanto di contratto di collaborazione con HyperX, un marchio che produce hardware proprio per il gaming.

Ma è il mondo del calcio a sfornare tantissimi appassionati. Il più insospettabile è Andrea Pirlo, che nella sua autobiografia (“Penso quindi gioco”) parla della PlayStation e del ruolo che ha nella sua vita: dalle partite con Alessandro Nesta, compagno di stanza ai tempi della nazionale, ai momenti di relax prima di una partita difficile, quando il gioco ti permette di staccare per un attimo la spina. Poi ci sono ovviamente anche altri nomi: Alvaro Morata è un grande appassionato di Call of Duty, Luis Alberto dice di avere un’intera stanza dedicata ai videogame, Antoine Griezmann ha invece sfoggiato un’esultanza ispirata proprio a Fortnite, il gioco di cui è appassionato.

E poi ci sono Neymar, Pogba, Ozil, Totti, Recoba, Montero. Perché ormai è un dato di fatto: tutti, ma proprio tutti, amano giocare.