Birkenstock – come indossare le infradito cult in modo trendy?

È finalmente arrivata l’estate e con essa anche il momento di sfoggiare le nuove infradito Birkenstock con stile ed alla moda. In questo articolo andremo a vedere come indossare le infradito più famose al mondo in maniera trendy.

Perché il marchio Birkenstock è così amato?

Birkenstock punta moltissimo sulla comodità e sul comfort del piede, sia nelle ciabatte che nei sandali e questo è il punto di forza che rende questo marchio il maggior venditore di sandali e ciabatte al mondo.

La particolarità del marchio Birkenstock risiede nella zona plantare. Essa è ispirata dall’impronta naturale di un piede che calca sulla sabbie. Il tutto è studiato e progettato appositamente per regalarti l’incredibile sensazione di camminare come se fossi a piedi scalzi. Con la sua forma anatomica, sostiene in maniera perfetta i piedi durante la loro naturale deambulazione

Nonostante il design sia molto classico e per tanti risulterà anche passato di moda, non è così. I sandali Birkenstock se abbinati correttamente ti permetteranno di creare outfit primaverili o estivi unici ed inimitabili nel loro genere. L’azienda Tedesca, infatti, grazie alla sua incredibile comodità e unicità di genere riesce ad essere da ormai diversi decenni la numero uno al mondo nel suo settore.

Dove acquistare i tuoi nuovi sandali Birkenstock?

Oltre alle calzature Birkenstock potrai acquistare, tante altre tipologie di accessori, come le borse, gli occhiali da sole o gli orologi di marche famose in Italia e in tutto il mondo.

In questo negozio online sono disponibili anche tutti gli accessori per poter modificare il tuo paio di scarpe e renderlo unico in base alle tue preferenze o le tue esigenze.

Qui portai acquistare in modo pratico e sicuro, la spedizione è garantita in pochi giorni. Per il pagamento potrai effettuarlo sia tramite carta che tramite Paypal o anche con i contanti alla consegna.

Come abbinare i sandali Birkenstock?

Un outfit varia molto anche dal modelle di sandali Birkenstock che andrai a scegliere e se pensi di non riuscire a creare abbinamenti stilosi o alla moda ti sbagli di grosso. Nel corso degli anni, infatti Birkenstock ha collaborato con molti brand di alta moda ed è stato indossato da celebrità di tutto il mondo, anche che rappresentavano e rappresentano ancor oggi la moda nel mondo.

Il modello di Birkenstock più utilizzato e più famoso è l’Ariziona. Se, stai cercando di creare un look un po’ rock ed un po’ ribelle una soluzione total black sarà sicuramente una scelta azzeccata. Questo modello di sandali, però è molto versatile e potrai utilizzarlo anche per creare un outfit più semplice e casual abbinarlo ai jeans, sia skinny che leggermente più larghi. Essendo calzature prevalentemente estive, anche con gli shorts sono un’ottima accoppiata.

Un altro modello molto utilizzato e semplice, ma sempre estremamente comodo è il modello Gizeh. Modello prevalentemente da donna, abbinabile facilmente con abiti morbidi e comodi, in colorazioni naturali.