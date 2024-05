Acquistare profumi online, quali sono i fattori a cui prestare attenzione?

Come si sceglie il profumo online? Prima regola: niente crisi! Solamente perché manca il test olfattivo non significa che non si possano comprare profumi online, anzi, è una pratica molto conveniente, considerando che, tra offerte e vasto assortimento, c’è la possibilità di trovare il prodotto giusto con pochi click. Vogliamo dare alcuni suggerimenti in merito, anche su come cercare dove acquistare profumi online: ecco i nostri consigli.

Come scegliere il profumo online?

Il profumo è un accessorio di moda invisibile. A dirlo non siamo noi, ma la grandissima Coco Chanel: ecco perché scegliere quello giusto è assolutamente importante, perché permette alle donne, quanto agli uomini, di esprimere la propria personalità. Oltre che di annunciare il proprio arrivo!

Molti sono titubanti all’idea di comprare il profumo online per una questione di test olfattivo, poiché manca la “prova”. Ma siamo qui per dirvi che non è per nulla così difficile e, poi, alla fine ciascuno di noi ha un suo profumo naturale preferito.

Per esempio, abbiamo sicuramente delle fragranze a casa che ci piacciono particolarmente. Ecco, leggiamo l’etichetta: quali sono gli ingredienti che contengono? Possiamo cercare profumi simili, e sentirci così molto più sicuri nei confronti dell’acquisto.

Molti prediligono i profumi dei fiori, altri del legno, o ancora dai toni più speziati: il grande vantaggio di comprare il profumo online è che nella scheda di descrizione vengono riportate tutte le informazioni necessarie, come le note di cuore, di testa e di fondo.

La scelta secondo la concentrazione

Conoscete la concentrazione dei profumi? Non tutti la comprendono pienamente. A volte, pur comprando un profumo in un negozio fisico, abbiamo la sensazione di aver sbagliato: svanisce rapidamente! Ecco perché conoscere le principali concentrazioni è indispensabile per fare l’acquisto perfetto.

Eau Fraîche: minore del 3% di essenze profumate;

Eau de Cologne: fino al 5% di essenze profumate;

Eau de Toilette: fino all’8% di essenze profumate

Eau de Parfum: fino al 15% di essenze profumate;

Parfum: fino al 30% di essenze profumate

Abbiamo visto che la concentrazione minore appartiene al cosiddetto Eau Fraîche: in questo caso la profumazione è assolutamente leggera, ed è particolarmente rivolto a chi vuole usare un profumo rinfrescante in casa (da usare persino sui vestiti!). Generalmente, durante la stagione invernale, bisognerebbe preferire un profumo con un’alta concentrazione.

Perché non provare le ultime novità e tendenze?

Non facciamoci sempre trascinare dall’obiettivo di un acquisto sicuro: mettiamoci alla prova o, meglio, mettiamo alla prova il nostro naso! Gli appassionati di fragranze, infatti, si tengono costantemente aggiornati sulle ultime novità e tendenze di settore.

A guidare l’acquisto in questo caso è il trend, certo, ma rimangono validi tutti i suggerimenti che abbiamo dato prima: concentrazione e note, così da capire se è “quello giusto”, proprio come un abito, invisibile, certo, ma pur sempre un vestito pronto a farci sentire unici e speciali.

Dove acquistare i profumi online?

Abbiamo parlato di come scegliere il profumo, ma ci sono anche dei consigli da seguire riguardo al negozio stesso. Il digitale ha ormai cambiato le nostre abitudini di acquisto, perché possiamo valutare un ampio assortimento di prodotti cosmetici e beauty online.

Come fare, però, per evitare problemi? Una ricerca approfondita è doverosa: una volta scelto lo shop online, basta leggere le recensioni e le testimonianze di altri clienti per farsi una prima idea.

La convenienza è un altro fattore indispensabile, in quanto consente di ottimizzare le spese destinate ai profumi. Con un servizio clienti affidabile, infine, non si corre di certo il rischio di problemi: grazie alla possibilità di richiedere un contatto c’è la possibilità di porre delle domande all’assistenza.

Trovare la fragranza online non è difficile: è una questione di passione, di attenzione verso le note e, sì, persino di risparmio.