Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno letteralmente lasciato senza parole i loro fan con la notizia del loro possibile riavvicinamento sentimentale.

La cantante ha apprezzato il viaggio in Montana con l’ex fidanzato, come riporta la rivista People.

“Si è divertita molto con Ben”, ha riferito una fonte. “È felice con lui e le piace passarci del tempo”.

Il viaggio del duo arriva oltre una settimana dopo che gli ex sono stati fotografati fuori dalla casa di Los Angeles di Jlo a fine aprile.

Lunedì scorso sono stati avvistati mentre viaggiavano in macchina insieme vicino a un resort a Big Sky, dove Affleck, 48 anni, ha una casa.

“[Jennifer] ha trascorso diversi giorni con Ben fuori città. Hanno un forte legame. È stato tutto veloce e intenso, ma Jennifer è felice”, ha detto una fonte separata a People.

La coppia è stata poi vista tornare a Los Angeles sabato a bordo di un jet privato.

Lopez e Affleck si erano fidanzati ufficialmente nel 2002 e hanno recitato nei film “Jersey Girl” e “Gigli”.

Si sono separati nel gennaio 2004, sebbene avessero in programma anche di sposarsi.

Prima di essere avvistati nel Montana, i due hanno entrambi partecipato all’evento VAX LIVE, andato in onda il 2 maggio (ma non sono stati fotografati insieme in quell’occasione).

Il complimento di Ben Affleck su Jennifer Lopez.

Il mese scorso Affleck si è lasciato andare a un commento sulla sua ex in un’intervista con InStyle. Lei era in copertina sul numero di maggio.

“Perché hai lo stesso aspetto che avevi nel 2003 e sembra che io abbia 40 anni…nella migliore delle ipotesi?”, ha scherzato l’attore, pronunciando parole forse non casuali.

“Non ho segreti di bellezza tranne JLo Beauty e li sto dando tutti a tutti con ogni prodotto. Ben è divertente! Ha ancora un bell’aspetto”, ha risposto da parte sua la star latino americana.