Le nuove frontiere del fitness e degli allenamenti fisici

Il desiderio di avere un corpo tonico e in perfetta forma, unito alla volontà di condurre uno stile di vita più sano, spinge sempre più persone a iscriversi in palestra per allenarsi. Si tratta di una tendenza che aumenta soprattutto in vista dell’estate, quando la prova costume inizia a essere sempre più vicina. Accanto alle classiche sale pesi, ai corsi finalizzati a training di tipo aerobico e anaerobico e alle sessioni private di esercizi con il personal trainer, stanno nascendo nuove formule di allenamento e macchinari innovativi per ridefinire il proprio corpo. Stiamo parlando, ad esempio, del crossfit, dell’allenamento 12-3-30 e delle nuove fitness boutique dove è possibile allenarsi con tecnologia EMS.

Il nuovo allenamento EMS in 20 minuti con gli elettrostimolatori

Partiamo dalla prima novità che sta rivoluzionando il mondo del fitness e che unisce training e tecnologia EMS (elettro muscolar stimulation) per incrementare i risultati fisici, riducendo il tempo dell’attività. Stiamo parlando dell’allenamento con elettrodi: consiste in sedute da 20 minuti totali che, tramite esercizi isometrici e dinamici total body e una tipologia di elettrostimolazione muscolare che coinvolge circa 300 muscoli e il 90% delle fibre muscolari; questi garantiscono risultati doppi rispetto a un allenamento tradizionale. Questa formula è adatta a tutti, comprese le persone sedentarie e poco pratiche di sport. L’allenamento EMS rappresenta una nuova frontiera del fast fitness e porta a stimolare l’attività metabolica e accelerare in maniera duratura il metabolismo basale, per una diminuzione della massa grassa in favore di quella magra.

Il Tapis Roulant diventa protagonista nel nuovo allenamento 12-3-30

Nel mondo del fitness le novità sono all’ordine del giorno. Tra queste, ce n’è una che sta letteralmente spopolando, entrando nella top 5 delle principali tendenze. Si tratta dell’allenamento 12-3-30, che arriva direttamente dall’America e promette risultati sorprendenti. Consiste in una camminata sul Tapis Roulant, ma con regole molto precise: il macchinario deve infatti essere impostato su un’inclinazione del 12%, il ritmo deve essere di 5 km/h (3 miglia) e la seduta deve durare 30 minuti, da ripetere rigorosamente per cinque volte a settimana. Un’attività cardiovascolare studiata per aumentare la frequenza cardiaca e portare benefici a livello di resistenza, forma fisica e salute del corpo e delle articolazioni, mobilitando le riserve di grasso e contribuendo efficacemente alla costruzione muscolare.

Il crossfit anche quest’anno tra le tendenze fitness

Diventato ormai un programma di rafforzamento fisico conosciuto e molto amato, il crossfit continua ad essere una delle tendenze fitness in più rapida crescita anche in questo 2024. Si tratta di una disciplina motoria che consiste in una serie di movimenti funzionali in continua evoluzione, ad alta intensità di esecuzione e con differenti stimoli: esercizi di potenziamento, a corpo libero e con i sovraccarichi, movimenti aerobici e circuiti misti. Permette di allenare efficacemente resistenza, forza, agilità ed equilibrio, con un alto consumo energetico che ottimizza il dimagrimento, migliora i parametri metabolici e le funzioni cardiovascolari e respiratorie. Un vero e proprio allenamento completo che permette di ottenere un corpo atletico, performante e in perfetto equilibrio.