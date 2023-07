Gli chef italiani celebrano la Corea del Sud. E’ stato avviato il progetto “Viaggio in Corea tra le stelle“, realizzato dall’Istituto Culturale Coreano di Roma. L’iniziativa, cominciata il 6 luglio, vede coinvolti i ristoranti degli chef stellati Lele Usai (Il Tino, Fiumicino – Roma), Nicola Fossaceca (Al Metrò, San Salvo Marina – Chieti), Piergiorgio Siviero (Lazzaro 1915, Pontelongo – Padova). Ogni chef, per il periodo estivo, inserirà in menu un piatto dedicato al viaggio in Corea, realizzato a novembre 2022, per partecipare al programma Tv “Benvenuti in Corea per la prima volta” in onda sul canale coreano Mbc every1.

La Corea del Sud è una delle mete gastronomiche mondiali. Dopo la cucina giapponese, quella cinese, il mondo guarda a Seoul per le innovazioni in ambito culinario. Dal Kimchi al Kimbap, al pollo fritto, sono numerosi i piatti che stanno spopolando anche via social. Nel loro soggiorno in Corea i tre chef, guidati da Fabrizio Ferrari, chef stellato e trasferitosi nella capitale coreana, sono sbarcatia Seoul per andare alla scoperta di luoghi, templi, street food, tradizioni e piatti tipici.

Lo chef Lele Usai, con l’avvio del progetto, propone ‘Viaggio a Seoul’ , piatto realizzato con pesce frollato, verdure fermentate e kimchi, Nicola Fossaceca ‘Polpo a Pohang’, polpo glassato al gochujang, asparagi e salsa bernese alle alghe, Piergiorgio Siviero il dolce ‘Tiramisut’, spuma di patate dolci, sablé di fagioli verdi e grano tostato, tisana di radici di loto e barbana, caramello di fungo pyogo.