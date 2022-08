A Milano torna la decima edizione del GINday

Nuove distillerie, seminari, curiosità e tecniche inedite. Il mondo del gin, come sinonimo anche di ospitalità e impulso allo stare insieme, si ritrova per il decimo anno a Milano, per il GINday, dall’11 al 12 settembre nella nuova location del SuperStudio Più, e per la week che lo anticipa e accompagna, coinvolgendo, secondo le modalità di un ‘fuori salone’, bar, cocktail bar, hotel bar, rooftop, dehors e ristoranti.

“Di fronte ad un fenomeno di portata globale come quello del Gin, l’edizione 2022 di theGINday non può che proporsi anche come un buon esempio e motore di un rinnovato interesse nei confronti del mondo dell’ospitalità anche dal punto di vista professionale – ha spiegato Luca Pirola, ideatore di questo format e fondatore di Bartender.it insieme ai soci Agostino Perrone, Dario Comini, Dom Costa e Fulvio Piccinin.

Da dieci anni theGINday opera attivamente nel settore italiano del beverage, dando un significativo contributo nello sviluppo di un network specializzato come quello della mixology italiana”. L’ evento dedicato ad uno dei distillati più consumati, al genever e ai loro botanical racconterà anche la nascita negli ultimi anni di nuove distillerie e il nuovo impulso generato in altri comparti del settore, come nel caso delle acque toniche.

Presenti numerose aziende produttrici di Gin,sono previsti seminari, degustazioni, workshop e vari ospiti che parleranno di drink iconici o nuove miscele. Dall’8 settembre partirà anche la terza edizione della theGinWeek che coinvolgerà i migliori locali di Milano, pizzerie comprese con il Pizza & GINto, per abbinare le loro creazioni ed un ottimo gin tonic. L’elenco completo sarà in costante aggiornamento sul sito ufficiale theginday.it. (FONTE ANSA).