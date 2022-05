Innamorata di un uomo sposato? I consigli dell’esperto

Innamorarsi di un uomo sposato è un’esperienza che può farci vivere emozioni intense e contrastanti. Probabilmente hai sentito storie di altre persone e mai avresti pensato di poter vivere in prima persona un amore di questo tipo, con tutte le sue contraddizioni.

Non preoccuparti, non sei la prima a cui è successo e di certo non sarai l’ultima. Una relazione clandestina con un uomo già impegnato presenta molti problemi. Nella fase iniziale viene vissuta in maniera leggera, il suo status di uomo impegnato non è un problema ma lentamente tutto cambia e quel rapporto inizia a diventare sempre più importante e difficile da gestire.

Gestire un rapporto clandestino non è semplice, dovrai fare i conti con te stessa per comprendere dove ti può portare questo tipo di relazione, cosa sei pronta a rischiare per esso ma soprattutto quando mettere la parola fine se l’altro non corrisponde al tuo amore.

Come agire quando lui è sposato

Sono innamorata di un uomo sposato e non so come cambiare le basi del nostro rapporto, mi rendo conto che se mi avvicino troppo lui tende a scappare mentre quando mi allontano ed ha paura di perdermi mi cerca.

Per affrontare un rapporto clandestino è importante avere un’idea ben chiara di ciò che potrebbe attenderti. Devi essere consapevole che per un lasso di tempo dovrai condividere l’uomo che ami con un’altra donna. Quanto tempo? Questo è il problema, perché dicono spesso che stanno per chiudere la loro relazione ma questa decisione viene sempre rimandata.

Ci sono degli elementi comuni in tutti questi uomini, giustificano il tradimento perché dicono di non amare da molto tempo più la moglie e che se non hanno ancora chiuso definitivamente il loro matrimonio è spesso a causa dei figli.

Se vuoi creare un legame più stretto nella fase iniziale non devi fargli pesare la situazione ma, al contrario, devi assecondarlo, catturando la sua attenzione e facendogli vivere momenti piacevoli. Solo così, quando non sarete insieme, capirà quanto gli manchi, quanto piatta e monotona sia la sua vita lontano da te.

Se davvero sei convinta che sia l’uomo giusto, che valga la pena impegnare i tuoi sentimenti per lui, vediamo insieme quali sono le armi a tua disposizione:

Fagli riscoprire il sesso. Spesso un uomo sposato tradisce per tornare ad avvertire quelle sensazioni legate al sesso che potrebbe non provare più da tempo con la propria moglie. Questa è la tua carta vincente, è il momento di non scendere a compromessi: seducilo con la tua bellezza e avrai il suo cuore. Impara a conoscerlo, scopri le sue fantasie e prova a soddisfarle, diventerà dipendente da te e non potrà fare a meno di queste nuove sensazioni che non vive ormai da tempo.

Niente discussioni. Il rapporto tra amanti è caratterizzato dal condividere poco tempo insieme, per questa ragione questo deve essere di qualità. Non perderti in inutili discussioni, quello che può essere un limite vivilo come un'opportunità. I ritagli di tempo, le ore rubate, possono essere la cornice di momenti bellissimi, vissuti intensamente, senza rimpianti. Troppo spesso le nostre vite sono costellate di discussioni inutili, che sorgono per motivi stupidi. Se il tuo scopo è diventare l'unica donna nella sua vita devi fargli capire che, fuori da casa sua, lo aspetta una vita meravigliosa con te.

La giusta tempistica. Un uomo che si avventura in una relazione extraconiugale lo fa perché non sta bene più con la propria moglie o compagna. In te vede la possibilità di un nuovo inizio ma ricorda, malgrado tante promesse difficilmente lasceranno la partner. Quindi datti una tempistica entro la quale se non agirà allora la relazione sarà finita.

Nessuna pressione. Una volta deciso la tempistica oltre la quale non accetterai di continuare il rapporto devi comunicarglielo. Da quel momento però non devi più pressarlo, ma mostrati comunque decisa. Se invece resti flessibile e disponibile ad attendere i suoi tempi potresti restare scottata e molto delusa.

Potrebbe scomparire all'improvviso. Un uomo sposato è sempre impaurito di essere scoperto dalla moglie, anche quando dice che dirà prima o poi gli confesserà tutto. Succede che quando la moglie o la compagna scopre il tradimento tutto cambia. Apparentemente questo dovrebbe significare che non c'è più nessun ostacolo tra di voi ed invece molti uomini scoperti si ritirano in famiglia e decidono di interrompere momentaneamente la relazione clandestina.

Amare un uomo sposato che non lascia la moglie

Se passano i mesi, ed in molti casi anni e vedi che la situazione non cambia, se sei costretta ad accontentarti di poche briciole di affetto, senza prospettiva, senza futuro, devi prendere atto che probabilmente non lascerà mai la moglie. L’abitudine, i figli, l’affetto, la paura di affrontare un divorzio; possono essere diversi i motivi che bloccano un uomo, impedendogli di staccarsi dalla moglie. In questo caso, se decidi di continuare la relazione con lui, preparati a momenti di sofferenza e di sconforto. Potresti anche sorprenderti di te stessa, il dolore e la gelosia potrebbero portarti a compiere azioni di cui adesso non ti credi capace.

Quando finalmente prenderai coscienza del fatto che lui non sarà mai solo tuo, hai una scelta davanti a te, puoi decidere di lasciarlo. Sicuramente soffrirai, ma con il tempo riuscirai a dimenticarlo e potrai ricostruirti una vita.

Questa è una decisione molto difficile che tante donne non riescono a prendere, tuttavia l’unica scelta giusta è cancellarlo per sempre. Cancella il suo numero, blocca ogni tipo di contatto, preparati a vivere un dolore intenso, cosciente del fatto che quest’esperienza ti renderà più forte e matura.

La seconda via che puoi intraprendere è decidere di essere l’altra. Se sei consapevole che non abbandonerà mai il nido, puoi decidere di accettarlo, ma sapendo con chiarezza a cosa andrai incontro. In questo caso però cerca di guardarti intorno. Il fatto che continui questo tipo di rapporto non significa che tu non possa conoscere altri uomini. Se per lui sei una seconda scelta a cui dedicare i ritagli di tempo, nulla ti vieta di avere lo stesso atteggiamento nei suoi confronti.

Come dovresti agire se vuoi continuare a frequentarlo malgrado non lasci la moglie? Ecco alcuni consigli pratici:

Se lo rendi unico e speciale malgrado non voglia lasciare la partner lentamente ne risentirà la tua autostima. Anche se all’inizio pensi di poter gestire questa situazione alla lunga ti renderai conto di non meritare un simile trattamento. Non sei seconda a nessuno e ti stai accontentando delle briciole. Anche se non sei pronta a staccarti da lui non significa che tu non debba conoscere altri uomini; se ti senti emotivamente coinvolta e lo rendi unico e speciale non afferrerai un concetto, lui non è speciale, sei tu che hai deciso di porlo su un piedistallo immaginario. Quello che devi fare è detronizzarlo e mettere te stessa sul podio dei vincitori. In questa situazione è importante avere qualcuno di cui fidarsi, qualcuno con cui potersi confidare. Spesso una relazione con un uomo sposato viene celata anche alle persone più care. Non fare questo errore, apriti ad un’amica, mostra le tue debolezze e dipendenze e già questo aumenterà il tuo benessere psicofisico. Affidati ad uno specialista. Nel momento in cui ti rendi conto che questa situazione ti fa stare troppo male, non aver paura di chiedere aiuto. Affidarti ad un bravo psicologo non potrà che accelerare i tempi della tua rinascita.

Conclusione

Esistono donne che hanno fatto le amanti per tutta la vita senza soffrire, accettando la situazione e beneficiando degli aspetti positivi che questa condizione può portare. In amore, come nella vita, non esiste un manuale di istruzioni, quello che può essere giusto per una può essere sbagliato per te e viceversa.

L’unico consiglio che può valere per tutte è questo; prima di intraprendere una relazione con un uomo sposato fermati a pensare a tutti i possibili scenari, valutali in maniera oggettiva, e poi soppesa serenamente tutti i vantaggi e gli svantaggi a cui potresti andare incontro. Se sei pronta a correre il rischio, se pensi di poter affrontare la situazione, fallo senza guardarti indietro, lasciati alle spalle i giudizi di chi non conosce i tuoi sentimenti.

Al contrario, se ti rendi conto che sono troppi i dubbi che ti attanagliano, se pensi di non avere la forza e la voglia di intraprendere una strada tanto impervia, passa oltre senza indugiare. Qualunque sia la tua scelta, anteponi sempre e comunque te stessa a lui o agli altri.

Autore: Adriano Rossi Sociologo