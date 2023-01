Coppie, praticare l’empatia potrebbe ridurre la tentazione di tradire

Praticare l’empatia potrebbe ridurre la tentazione di tradire il partner all’interno della coppia. Lo evidenzia uno studio pubblicato sul Journal of Sex Research. Gli effetti benefici di mettersi nei panni di qualcun altro sono ben noti. Farlo nelle relazioni romantiche potrebbe ridurre la tentazione di imbrogliare? La risposta è “sì”. Un team di psicologi della Reichman University in Israele e dell’Università di Rochester ha messo alla prova questa domanda in una serie di tre esperimenti randomizzati.

Le persone imbrogliano per una serie di motivi, secondo l’autore principale dello studio, Gurit Birnbaum, professore di psicologia alla Ivcher School of Psychology di Reichman. Birnbaum osserva che anche se le persone possono essere soddisfatte delle loro relazioni, il rischio che tradiscano i loro partner c’è sempre. Per esempio i cosiddetti “tipi evitanti”, che si sentono a disagio con l’intimità possono cercare di mantenere la distanza e il controllo nella loro relazione barando. “Le persone spesso non imbrogliano perché hanno pianificato di farlo”, afferma Birnbaum. “Piuttosto, l’opportunità si è presentata ed erano troppo esauriti – troppo stanchi, troppo ubriachi, troppo distratti – per combattere la tentazione.”

Il coautore Harry Reis, professore di arti, scienze e ingegneria a Rochester, specifica che gli uomini hanno maggiori probabilità di tradire perché sentono che i loro bisogni sessuali non vengono soddisfatti. Le prove hanno dimostrato che le donne, d’altra parte, hanno maggiori probabilità di imbrogliare perché sentono che i loro bisogni emotivi non sono soddisfatti.

Come praticare l’empatia può ridurre la tentazione di imbrogliare

In tre studi, i 408 partecipanti totali (213 donne israeliane e 195 uomini israeliani, di età compresa tra 20 e 47 anni) sono stati invitati ad adottare o meno la prospettiva del proprio partner. Come parte degli esperimenti, i partecipanti hanno valutato, incontrato o pensato a sconosciuti attraenti mentre gli psicologi hanno registrato le loro espressioni di interesse per questi estranei, così come il loro impegno e desiderio per i loro partner attuali.

I ricercatori hanno scoperto che l’adozione della prospettiva di un partner ha aumentato l’impegno e il desiderio per il partner, diminuendo contemporaneamente l’interesse sessuale e romantico per i compagni alternativi. I risultati suggeriscono che l’assunzione di prospettiva scoraggia le persone dall’impegnarsi in comportamenti che potrebbero ferire i loro partner e danneggiare la loro relazione.

“La presa di prospettiva non ti impedisce di imbrogliare, ma riduce il desiderio di farlo”, afferma Reis. Barare significa “dare la priorità ai propri obiettivi rispetto al bene del partner e della relazione, quindi vedere le cose dal punto di vista dell’altra persona offre una visione più equilibrata di queste situazioni”.

Questi risultati possono aiutare le persone a capire come resistere alle tentazioni a breve termine: “La considerazione attiva di come i partner romantici possono essere influenzati da queste situazioni serve come strategia che incoraggia le persone a controllare le loro risposte a partner alternativi attraenti e a derogare la loro attrattiva”. Fonte: Medical X Press.