Gli anziani che accettano la vecchiaia hanno una vita sessuale più serena

Gli anziani che accettano con serenità la vecchiaia hanno una migliore vita sessuale. Vivere questa fase della vita con tranquillità giova all’intimità della coppia in età matura. Lo evidenzia uno studio pubblicato su The Gerontologist. La ricerca, portata avanti dall’Università del Missouri, ha scoperto che gli anziani che hanno un approccio positivo verso l’invecchiamento hanno una vita sessuale più sana. “C’è una letteratura davvero robusta e in rapida crescita sulla percezione dell’invecchiamento”, ha affermato Hanamori Skoblow, autore principale dello studio.

“Sappiamo che le percezioni positive dell’invecchiamento possono essere davvero benefiche, ma quando sono negative, possono essere davvero dannose”, ha aggiunto. “Le percezioni negative dell’invecchiamento sono legate a una maggiore probabilità di declino cognitivo, maggiore probabilità di malattie cardiovascolari e persino a una durata di vita più breve. Volevamo vedere come avrebbero influenzato le relazioni sessuali delle persone. Come previsto, pensare positivamente al modo in cui invecchi può anche portare a una vita sessuale sana“.

Skoblow è giunto a questi risultati utilizzando un database consolidato che conteneva informazioni raccolte da persone di età superiore ai 50 anni che erano sposati o vivevano con un partner e avevano completato un questionario relativo alle loro percezioni dei costrutti sociali e della sessualità. “Abbiamo scoperto che questa relazione è forte sia con uomini che con donne”, ha detto Skoblow. “Con i dati di oltre 1.100 coppie, siamo stati in grado di scoprire che i partecipanti con una percezione più positiva dell’invecchiamento facevano sesso più frequentemente e aumentavano la soddisfazione”.

“È possibile che se le persone si aspettano un forte declino fisico come una parte inevitabile dell’invecchiamento, potrebbero avere inibizioni anticipatorie. Smettono di divertirsi in questo momento e potrebbero avere incontri sessuali meno soddisfacenti”, ha detto Skoblow. “Sappiamo anche che le culture occidentali spesso hanno molti ideali di bellezza giovanile, quindi forse le persone con percezioni più positive dell’invecchiamento non le accettano tanto, portando a una vita sessuale più soddisfacente man mano che il loro corpo inizia a cambiare”. Fonte: Medical X Press. Foto di ErikaWittlieb da Pixabay.