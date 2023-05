William e Kate avranno un’incoronazione moderna, “faranno a modo loro”

William e Kate avranno un’incoronazione moderna. Fonti reali confermano a People che la loro cerimonia di incoronazione rifletterà la missione in corso del principe William, ovvero modernizzare la royal family britannica. Un insider vicino al principe, citato dal Sunday Times, riferisce che l’erede reale “sta davvero pensando: ‘Come potremmo rendere questa incoronazione più rilevante in futuro?'”. Il figlio di Carlo III è consapevole del fatto che tra 20 anni, o quando verrà il suo momento, dovrà trovare un modo per rendere l’incoronazione moderna ma anche unificante per la nazione e per il Commonwealth.

“Penso che la sua incoronazione sembrerà e sarà sentirà molto diversamente”, ha continuato la fonte. Ciò è in linea con il suo pensiero e le sue azioni. Coloro che gli sono vicini dicono che il principe William guardi costantemente alla modernizzazione della monarchia e all’aumento della sua rilevanza in questo secolo. Il principe e la principessa sono desiderosi di fare le cose a modo loro”.

William e Kate, modernizzare la corona per preservarla

E’ stata la regina Anna a mettere in luce la fase critica che la corona potrebbe vivere qualora si dovessero verificare ulteriori ferite all’unità della corona. Dopo l’addio di Harry e Meghan agli impegni verso la monarchia, lo scandalo legato al principe Andrea, altre scosse potrebbero destabilizzare la solidità della famiglia reale. D’altra parte, in occasione dell’incoronazione di Carlo, non sono mancate proteste per le vie della capitale Londra.

William e Kate hanno voluto distinguersi nei loro ruoli reali durante la loro vita pubblica. La coppia ha adottano meno cause ma si è soffermata su quelle più significative, come quelle per il benessere mentale. I due utilizzano anche quelli che chiamano “giorni di impatto sulla comunità”, durante i quali si dirigono verso una città della Gran Bretagna e sostengono un’impresa sociale o un ente di beneficenza locale. Tutto ciò mostrerà l’approccio del principe William “alla regalità moderna”, aggiunge una fonte reale. Fonte: People.