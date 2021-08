Victoria Beckham potrebbe essere coinvolta in una sorta di “feud”, faida, che vede coinvolte Kate Middleton e Meghan Markle.

La prossima estate il primogenito della stilista convolerà a nozze con la fidanzata Nicola Peltz, figlia della ex-modella Claudia Heffner e del miliardario uomo d’affari Nelson Peltz.

Questo matrimonio ha tutta l’aria di diventare l’evento dell’anno 2022 e non si è esclude che siano invitati anche i membri della famiglia reale.

Sappiamo che David Beckham è amico di lunga data del principe William, così come del principe Harry.

L’ex calciatore ha anche partecipato agli Europei al fianco dei Cambridges il mese scorso e in passato si è riferito a William come suo “amico stretto”.

Victoria, nel frattempo, si starebbe avvicinando a Meghan ed è stata tra le sue invitate alle sue nozze nel 2018, così come a quelle di Kate e William nel 2011.

Quindi sembra giusto che tutte e due le famiglie siano invitate alle nozze di Brooklyn.

La presunta preoccupazione di Victoria Beckham per le nozze del figlio.

Una fonte ha insinuato alla rivista Closer che potrebbe non essere così semplice per l’ex cantante:

“Vic è un po’ preoccupata di invitare entrambe le coppie e tutta l’attenzione è focalizzata sui reali in guerra piuttosto che su suo figlio e sulla sua futura moglie”.

“Se non invitano una delle due, sembrerà un affronto ed è preoccupata che se ci saranno entrambi, creerà un conflitto per lei e David dato che vogliono rimanere in buoni rapporti con entrambe le coppie”.

“È comprensibilmente preoccupata di essere trascinata nella faida di Meghan”.

Secondo quanto riferito dal Daily Star, Meghan avrebbe contattato Victoria per un consiglio in passato, oltre a indossare molti abiti della sua maison di nel corso degli anni.

E Victoria ha espresso il proprio sostegno alla duchessa del Sussex, dicendo a Glamour:

“Mi è piaciuto quello che ha detto Meghan Markle ai Fashion Awards. Che era bello essere crudeli e ora è bello essere gentili.

“La gentilezza è sempre stata al centro del potere femminile”.