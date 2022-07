Victoria Beckham ricorda: “Dopo la gravidanza venni pesata in tv”

Victoria Beckham è sempre stata oggetto di attenzione mediatica per quel che riguarda il suo corpo. Si è parlato della sua magrezza, delle diete seguite, dei suoi metodi per tenere a bada i chili di troppo. Nel corso di una recente intervista con Vogue Australia, la stilista ha ricordato un episodio del passato in cui venne pesata in diretta tv. “Molti anni fa – nel 1999 – ho partecipato allo show televisivo di Chris Evans. Avevo appena avuto Brooklyn, e dopo ho perso molto peso. È successo anche a mia madre dopo le sue gravidanze. Essere magra non significa avere un disturbo alimentare. Mi fece salire sulla bilancia per farmi pesare. Riuscite a immaginare una cosa del genere al giorno d’oggi?”. (Guarda il video in fondo alla pagina).

Durante l’intervista con il conduttore Chris Evans, quest’ultimo chiese a Victoria il segreto del suo aspetto fisico: “Molte ragazze vogliono sapere come hai fatto a tornare in forma dopo il parto”. L’allora cantante dichiarò di non essere una persona sportiva, anzi pigra. Evans tirò fuori una bilancia e le chiese di pesarsi, domandandole se era il suo peso normale. Posh Spice, consapevole che anche la sua collega Geri Halliwell si era sottoposta alla prova della bilancia durante una precedente apparizione, ha accettato ed è salita. Nessuno poteva immaginare che era in forte imbarazzo, come ha spiegato lei stessa. Un episodio oggi impensabile, considerando la recente rivoluzione del Me Too e le battaglie contro il body shaming.

Dell’attenzione dei mediatica verso il suo corpo Victoria Beckham ricorda: “Mi hanno rinominato Porky Posh ma anche Skeletal Posh come titoli di giornale. Dopo la mia prima gravidanza, in prima pagina su un giornale, veniva indicata ogni singola parte del mio corpo su cui dovevo concentrarmi per perdere peso”. Soprannomi che hanno ferito l’artista, che ha ormai abbandonato la musica per dedicarsi a tempo pieno alla moda, con successo.