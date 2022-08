Victoria Beckham adora questa acqua di bellezza energizzante per il viso

Victoria Beckham ha i suoi prodotti di riferimento quando si tratta di prendersi cura della sua bellezza. Non tutti sono inarrivabili dal punto di vista del prezzo. Uno di questi è l’Acqua di Bellezza Caudalie, una rugiada trattante 100% naturale dalle molteplici virtù. Rivela la luminosità dell’incarnato, restringe i pori e fissa il trucco in un istante.

Questa alleata di bellezza è adatta alle pelli a tendenza acneica grazie al suo contenuto di oli essenziali dalle proprietà purificanti. Se soffri di “mascne” (imperfezioni dovute all’utilizzo della mascherina), puoi anche vaporizzare l’Acqua di Bellezza direttamente sulla mascherina prima di indossarla. L’Acqua di Bellezza è formulata a partire da acqua vegetale distillata e oli essenziali. Le gocce presenti sulla superficie del flacone sono gocce di oli essenziali. Victoria Beckham ha precedentemente affermato che lo spray le dona una “carnagione luminosa” e la cantante Frankie Bridge ha detto via Instagram che è uno dei suoi elementi essenziali di bellezza per un volo a lungo raggio.

Altri prodotti amati dalle celebrities.

Il segreto di bellezza di Jennifer Lopez per avere una pelle sempre abbronzata è la crema da 44, 45 euro Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes. Una lozione idratante nota come “l’alternativa preferita di Hollywood all’autoabbronzante”. Il prodotto si assorbe rapidamente senza lasciare residui grassi. La lozione dona una tonalità calda e brillante che garantisce una pelle luminosità.

Tra le creme più amate da Meghan Markle ci sono quelle della marca Tatcha, che potete acquistare su Amazon. I prezzi dei prodotti non sono affordable, ci teniamo a precisarlo. Ma poiché tra le fan di questi prodotti c’è anche Kim Kardashian siamo certe che la qualità sia superiore rispetto alle altre in circolazione. Uno dei prodotti più venduti è The Water Cream. Non c’è da meravigliarsi se i truccatori di celebrità e Youtuber la adorino.