Il top in lana è la nuova tendenza del momento e noi abbiamo individuato dei modelli Mango per realizzare l’outfit perfetto.

La prima a lanciare la tendenza è stata Katie Holmes, che lo scorso fine agosto è stata fotografata mentre faceva shopping a Soho con sua figlia, Suri Cruise.

L’attrice americana ha ben pensato di indossare il suo Eda cashmere soft-cup bra firmato Khaite sotto un maglione con bottoni.

Quando Katie Holmes è stata avvistata con il reggiseno sotto il cardigan abbinato, è andato tutto esaurito in un’ora.

Lei ha citato il brand come uno dei suoi preferiti e l’effetto a cascata è stato tale che oggi è diventato un must.

Alla domanda sul perché il look dell’attrice abbia avuto così successo, la fondatrice di Khaite Catherine Holstein ha detto che la risposta era “ovvia”.

“Voglio tutto in cashmere”, ha detto a The Cut. “Voglio una casa in cashmere. Perché non un reggiseno?”.

Ha aggiunto che il modello può sembrare piccolo, ma “si allunga facilmente” quando lo indossi.

“Faccio reggiseni in cashmere da due anni e credevo davvero che prima o poi avrebbero preso piede tra le persone”, ha detto, aggiungendo un: “Grazie Katie!”.

Il reggiseno in lana low cost.

Sul sito di Mango ci sono vari modelli simili al prezzo di 25,99 euro, come questo top beige, disponibile anche in nero e marrone.

Date un’occhiata anche a questo modello, molto simile a quello indossato dall’ex star di Dawson’s Creek.

Katie Holmes ha trovato un nuovo amore.

L’attrice ha iniziato una relazione con Emilio Vitolo, 33, chef italoamericano. Per lei lui ha scaricato la sua fidanzata Rachel Emmons, 24.

Sembra che l’addio sia avvenuto in un modo piuttosto comune quanto brutto: via sms.

La relazione tra la giovane designer e il compagno andava avanti da 18 mesi e pare che i due stessero già parlando di matrimonio.