Chi è Thea Crudi: la cantante ospite di Mara Venier a Domenica In.

In questi ultimi mesi Thea Crudi ha conquistato le pagine delle riviste di gossip per la sua relazione sentimentale con Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power.

Ma l’artista era già nota in ambito artistico ben prima di incontrare Yari, essendo una cantante unica nel suo genere, almeno per quel che riguarda l’Italia.

Noi abbiamo sentito parlare per la prima volta di lei dalla conduttrice e giornalista Paola Maugeri, che incontrò Thea a Los Angeles durante una vacanza in California qualche estate fa.

L’arte di Thea Crudi.

The Crudi è una cantante olistica con formazione jazzistica internazionale e le sue collaborazioni spaziano a tutte le latitudini, dall’India agli Stati Uniti (solo per dirne alcune).

L’artista è nata a Cattolica il 19 maggio 1988 da madre finlandese e padre italiano.

Un mix che deve aver segnato molto la sua arte poliedrica.

Come si legge sul suo sito ufficiale è maestra di Mantra e meditazione. Da anni attraverso seminari e concerti diffonde il potere terapeutico e spirituale dei Mantra in sanscrito, la lingua madre dell’umanità.

Insegna il suono come meditazione, collegamento energetico tra il visibile e l´invisibile.

La cantante ha portato avanti i suoi studi in due diversi conservatori: al Conservatorium van Amsterdam e al Conservatorio Rossini di Pesaro, laureandosi con il massimo dei voti.

The Crudi ha vissuti a Java, in Indonesia e perfezionato la pratica dei Mantra in India, con i Maestri Spirituali dell’Himalaya.

The Crudi è vegana e nel corso di un’intervista ha parlato della sua scelta etica e alimentare:

“Mangiare altri esseri viventi secondo me non conviene né alla nostra salute, né al nostro Karma, né al Pianeta Terra”.

“L’antica filosofia indiana spiega che mangiare cadaveri abbassa il livello di coscienza degli esseri umani, rendendoli mentalmente e fisicamente sempre più deboli e aggressivi”.