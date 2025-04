Se la ricerca dell’amore maturo sembrava una scommessa televisiva, il successo della prima stagione italiana di The Golden Bachelor su Real Time ha dimostrato il contrario. La versione over del popolarissimo dating show ha conquistato il cuore degli spettatori grazie al suo protagonista, Massimiliano Pace, e a un racconto fatto di emozioni, incontri e scelte non scontate.

Il 9 aprile si è concluso con un finale in grande stile il percorso di Massimiliano, consulente finanziario romano di 56 anni, che dopo settimane di emozioni ha finalmente scelto la sua “Lady” tra le due finaliste: Valentina e Tiziana. A fare da cornice all’ultima puntata, l’isola di Rodi, uno scenario da sogno per un finale carico di tensione e sentimento.

La scelta finale: tra Tiziana e Valentina, Max sceglie il cuore

Il viaggio di The Golden Bachelor si è chiuso con la tanto attesa “Golden Rose”, simbolo della decisione definitiva del protagonista. Dopo aver trascorso momenti importanti con entrambe le finaliste, il cuore di Massimiliano ha indicato una direzione precisa: Valentina, 54 anni, originaria della Puglia, separata e madre di tre figli. Con un passato ricco di esperienze e un presente fatto di equilibrio, Valentina è riuscita a costruire con Max un legame solido, fatto di attrazione, fiducia e complicità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Il momento della scelta si è svolto sulla spiaggia, in un’atmosfera intima e suggestiva. Tra sguardi intensi e parole sincere, Max ha consegnato la Golden Rose a Valentina, sancendo così l’inizio di un nuovo capitolo lontano dalle telecamere.

Un viaggio tra emozioni vere e scenari da sogno

L’ultima puntata ha portato i tre protagonisti sull’isola greca di Rodi, scelta come cornice ideale per vivere gli ultimi momenti insieme prima della decisione finale. La giornata con Tiziana è iniziata con un’escursione in barca a vela, tra mare cristallino e venti leggeri. L’intesa tra i due sembrava forte, complice la passione condivisa per il mare. I momenti passati tra baci, sorrisi e confidenze lasciavano presagire una scelta tutt’altro che scontata. Tuttavia, Tiziana ha deciso di non trascorrere la notte con Max, preferendo tornare nella sua stanza, forse segnale di una consapevolezza interiore o semplicemente una scelta di riservatezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Il giorno seguente è stato il turno di Valentina. I due si sono avventurati tra i monti di Rodi a bordo di una jeep, lasciandosi trasportare dall’adrenalina e dal piacere di stare insieme. Valentina si è mostrata più gelosa, ma anche più aperta nel manifestare i propri sentimenti. Il loro legame si è intensificato durante una lunga passeggiata sulla spiaggia, seguita da una cena romantica e da una notte trascorsa insieme in villa, suggellando una sintonia sempre più evidente.

Valentina, la Lady che ha conquistato il pubblico (e Max)

Professione personal chef e insegnante di yoga, Valentina è una donna che trasmette equilibrio, energia e dolcezza. Durante tutto il percorso nel programma ha saputo farsi conoscere non solo da Max, ma anche dal pubblico, che ha apprezzato la sua autenticità e il suo modo sincero di mettersi in gioco.

Il momento in cui Massimiliano ha consegnato la Golden Rose è stato carico di emozione. Lei, sorpresa ma commossa, ha abbracciato Max tra le lacrime. Una scena che ha commosso i telespettatori e che è diventata virale anche sui social, dove sono comparsi numerosi commenti entusiasti. Le loro prime foto insieme, condivise sui rispettivi profili, parlano chiaro: i due appaiono felici, sorridenti, pronti ad affrontare una nuova avventura.

Nel post condiviso da entrambi, si legge un ringraziamento sentito alla produzione di Fremantle Italia per Warner Bros Discovery, al conduttore Ascanio Pacelli e a tutte le Ladies che hanno partecipato. “Grazie a questo percorso ci siamo trovati. Ora è il momento di viverci fuori”, recita la didascalia che accompagna le immagini del loro viaggio d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina (@valentinadepalmayogichef)

Tiziana e la delusione di un finale inaspettato

Per Tiziana, la delusione è stata forte. La donna, che aveva mostrato una connessione profonda con Massimiliano e sembrava tra le favorite, ha lasciato il programma visibilmente scossa. “Pensavo che avrebbe scelto me, è stata una doccia gelata”, ha dichiarato subito dopo la decisione. Le sue parole hanno colpito molti fan del programma, che l’hanno sostenuta con affetto, commentando numerosi post sul profilo ufficiale di Real Time.

Tiziana, donna elegante e profonda, ha saputo affrontare con dignità anche un momento di grande amarezza. Il suo percorso è stato apprezzato, e in tanti sperano di rivederla in un futuro spin-off, magari come protagonista di una nuova edizione al femminile del programma.

Un successo travolgente: record di ascolti per Real Time

La prima stagione italiana di The Golden Bachelor ha rappresentato una scommessa vincente per Real Time. Non solo ha conquistato una fetta di pubblico affezionata ai dating show, ma ha saputo offrire una narrazione diversa, più matura, basata sulla ricerca di un amore consapevole dopo i 50 anni.

La puntata finale ha registrato un picco di oltre 400 mila spettatori, con una media di 356.000 e uno share del 1,7%. Numeri importanti per una produzione di nicchia che si è distinta per eleganza, sobrietà e coinvolgimento emotivo. Il format ha dimostrato che anche l’amore “dopo una certa età” può essere raccontato con delicatezza e autenticità, senza rinunciare al romanticismo.