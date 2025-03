Il percorso di Massimiliano “Max” Pace a The Golden Bachelor si fa sempre più intenso. La quinta puntata, andata in onda il 19 marzo 2025, ha regalato momenti di grande emozione e colpi di scena inaspettati. Con le relazioni che diventano sempre più profonde, la competizione tra le ladies rimaste in villa si fa serrata. Ma chi è riuscita a conquistare un posto per la prossima puntata e chi, invece, ha dovuto dire addio al sogno di trovare l’amore con Max?

The Golden Bachelor, il racconto della quinta puntata

L’episodio del 19 marzo si è aperto con una sorpresa che ha portato un tocco di sensualità e complicità nella villa romana. Ascanio Pacelli, guida di Max in questa avventura, ha annunciato alle sette ladies rimaste in gara che avrebbero partecipato a una speciale lezione di tango. La danza, simbolo di passione e connessione, è stata l’occasione perfetta per testare l’intesa tra il Golden Bachelor e le sue corteggiatrici.

Due insegnanti professionisti hanno guidato le partecipanti attraverso passi, movimenti e sguardi intensi. Alla fine della lezione, i maestri di ballo hanno scelto le tre concorrenti che si sono distinte per eleganza e armonia con il proprio partner. Le prescelte hanno avuto l’opportunità di ballare un tango speciale con Max, che ha dovuto scegliere quale coppia avesse trasmesso maggiore emozione.

Dopo momenti di sguardi intensi e passi sincronizzati, è arrivata la decisione più attesa: Max ha premiato la corteggiatrice che ha saputo conquistarlo con il ballo, ovvero Cristina, a cui le ha assegnato la Rosa dell’Immunità, garantendole così un posto sicuro nella prossima puntata.

L’arte come chiave per conoscere il passato

Archiviata la prova di ballo, la giornata delle ladies ha preso una piega più intima ed emotiva. In un elegante atelier romano, Max ha chiesto alle sue corteggiatrici di dipingere su una tela bianca un momento della loro vita che non potranno mai dimenticare. L’obiettivo era quello di rivelare emozioni e ricordi profondi, permettendo a Max di comprendere meglio le storie delle donne che cercano di conquistarlo.

Tra pennellate delicate e colori intensi, le ladies hanno messo su tela emozioni profonde: chi ha rappresentato un momento felice, chi una perdita significativa, chi un sogno mai realizzato.

Cerimonia delle Rose: due eliminazioni a sorpresa

Come da tradizione, la puntata si è conclusa con il momento più temuto e atteso: la Cerimonia delle Rose. Max, con l’ormai iconico bouquet in mano, ha dovuto prendere una decisione difficile. Il gruppo si restringe sempre di più e la selezione diventa ogni settimana più dolorosa.

Dopo aver riflettuto sui momenti trascorsi con ciascuna concorrente, Max ha distribuito le rose a coloro che desiderava continuare a conoscere. Per due di loro, però, il percorso si è interrotto.

Le due ladies eliminate nella quinta puntata di The Golden Bachelor sono Antonella e Nezia.

L’uscita di scena di Antonella ha sorpreso molte delle altre concorrenti, poiché il legame tra lei e Max sembrava forte. Tuttavia, durante questa puntata il Golden Bachelor non ha avvertito la stessa connessione emotiva di altre occasioni. Nezia, invece, non era mai riuscita a emergere completamente, e Max ha preferito seguire il proprio cuore e non prolungare una conoscenza che non stava decollando.

Le due donne hanno lasciato la villa con eleganza, salutando Max con un abbraccio e ringraziandolo per l’esperienza vissuta.