Quando la fame si fa sentire avere a disposizione degli snack salutari può aiutare a evitare le abbuffate e a mettere su chili di troppo. Anche le celebrities hanno i loro segreti per cercare di tenere a bada la fame. La star di Pretty Little Liars, Lucy Hale, è una grande fan dell’hummus, così come lo è Kendall Jenner. Oltre al suo potere saziante, l’hummus apporta grandi dosi di proteine, antiossidanti, potassio, calcio e fibre, il che è vantaggioso per una pelle luminosa e anche per tenere a bada la bilancia grazie al suo basso apporto calorico. Molte celebrità mantengono alti i loro livelli di energia con succhi verdi. “Ordino molti succhi verdi e li tengo sul set”, ha detto Bella Hadid ad Harper’s Bazaar.

Il blog di Kourtney Kardashian, Poosh, ha rivelato che uno dei suoi snack vegani preferiti è un sottaceto. Anche Selena Gomez opta per i sottaceti prima o dopo le esibizioni. “Mantengo le cose piuttosto semplici nel backstage”, ha detto a Bon Appétit. “Un sacco di acqua e sottaceti”. Sophia Bush controlla la fame con le alghe. “Non ne ho mai abbastanza”, ha detto a Redbook. “Onestamente passo da una scatola all’altra. Non riesco proprio a gestire la cosa”. Secondo Cosmopolitan, anche Victoria Beckham e Britney Spears sono amanti delle alghe. Le mangiano crude o in aggiunta a frullati verdi. La stilista britannica è inoltre una fan del pane di Ezechiele, un alimento a basso contenuto calorico, che non contiene zuccheri aggiunti ed è più alto in proteine e fibre rispetto alla maggior parte dei marchi domestici.

La modella Karlie Kloss opta per una dieta sana con molte verdure e pochi zuccheri. Niente snack come biscotti o dolci, molte insalate e toast a base di avocado. “Ho capito che quello che mangio influenza il modo in cui mi sento. Mangiare bene mi ha dato più energie”.