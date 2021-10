Madonna ha fatto della cura della pelle un mantra. Fecero il giro del mondo le sue foto mentre si riparava dal sole con un ombrello.

Ed effettivamente sappiamo quanto i raggi del sole possano essere dannosi per la cute, sebbene l’esposizione solare sia importante anche per fare il pieno di vitamina D (trovate la giusta via di mezzo!).

Tarin Graham si occupa della cura del viso di Madonna dal 2010. Ha incontrato la diva per la prima volta nel 2006 quando sua madre lavorava come estetista della cantante. Ormai, lavorando con lei da 11 anni, è un po’ di famiglia.

Graham ha detto a W Magazine che l’errore più grande che le persone commettono nella propria skincare è un “uso eccessivo di prodotti che non sono adatti al loro tipo di pelle”. “Consiglio sempre di consultare un’estetista o un dermatologo sulla routine migliore per il tuo tipo di pelle”, ha spiegato.

“(Madonna, ndr) è estremamente esperta in tutto ciò che riguarda la cura della pelle, il che l’ha ispirata a creare la sua linea innovativa, MDNA SKIN“. “Aveva già una straordinaria routine di cura della pelle quando l’ho incontrata”, ha detto Graham.

Graham ha aiutato Madonna a sviluppare la sua attuale routine di cura della pelle. “L’idratazione è la chiave per far sembrare giovane la pelle! Sappiamo tutti che la pelle secca rende le rughe più visibili. Il modo migliore per mantenere la pelle idratata è con prodotti che contengono acido ialuronico”, ha detto Graham a W Magazine.

“Consiglio di applicare The Face Serum e The Rose Mist di MDNA SKIN due volte al giorno”.

Questa la beauty routine di Madonna:

Si lava il viso con MDNA SKIN The Face Wash ogni mattina e sera.

Applica frequentemente MDNA SKIN The Rose Mist.

Applica MDNA SKIN The Eye Serum che è lenitivo per gli occhi e aiuta a ridurre il gonfiore.

Applica MDNA SKIN The Face Serum due volte al giorno, che fornisce ultra idratazione.

Conclude con MDNA SKIN The Finishing Cream, che è arricchita con ingredienti idratanti.

Fa anche trattamenti viso all’ossigeno e trattamenti LED completano la sua routine.