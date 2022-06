Selena Gomez, nella sua skincare routine c’è questo prodotto low cost

Selena Gomez ha fatto il suo debutto nel mondo beauty con la linea di bellezza Rare Beauty. Questo non esclude che lei stessa abbia dei prodotti di riferimento nella sua skincare routine quotidiana, formati da altri brand. Sappiamo che la cantante utilizza il Neutrogena Hydro Boost Hydrating Cleansing Gel, un detergente infuso con acido ialuronico per rimuovere efficacemente trucco, sporco, olio e impurità senza lasciare la pelle secca. Il prezzo varia in base al rivenditore ma si può trovare a meno di 20 euro. Un’utente che l’ha acquistato su Amazon scrive:

“Idrata in profondità, la pelle dalle prime applicazioni appare più nutrita e più levigata grazie all’acido ialuronico. Ottimo anche per pelli delicate come la mia grazie all’assenza di profumazioni. la utilizzo in combo con lo struccante gel hydro boost…assolutamente consigliata…Vale più del prezzo che costa!”. Un’altra aggiunge: “Facile da stendere, non lascia senso di unto sul viso, anzi lascia la pelle fresca e idratata, rapido assorbimento è effetto duraturo. Ottima crema”. “Ottima crema idratante. Super consigliata”, un’altra ancora.

Altri prodotti di bellezza amati da Selena Gomez.

Per dare un effetto glow alla pelle, la cantante usa il siero Banana Bright Vitamin C Serum di Olehenriksen. Il prodotto contiene il 15% di vitamina C, il 5% di acido poliidrossilico e acido ialuronico. Combatte tutti i principali segni dell’invecchiamento, inclusi punti scuri, rughe e perdita di compattezza.

L’imprenditrice ha detto che tiene sempre a portata di mano sul suo comodino delle candele e il tonico Heritage Store Rosewater & Glycerin. Un prodotto all’acqua di rose che aggiunge lucentezza e vitalità ai capelli, lenisce e ammorbidisce la pelle e può essere utilizzato anche come tonico. Anche la modella Ashley Graham ha dichiarato a Elle nel 2019 che l’acqua di rose con glicerina è uno dei suoi must-have di bellezza, spiegando che si spruzza il prodotto “prima dell’idratante, dopo l’idratante, prima del trucco, dopo il trucco, nel mezzo della giornata”.