Re Carlo onora Tina Turner con un musical tributo a Buckingham Palace

Re Carlo onora Tina Turner con un musical tributo. Dopo che mercoledì scorso è stata annunciata la morte della cantante, il sovrano britannico ha chiesto alla Band of the Welsh Guards di eseguire la sua hit del 1989 “The Best” durante il cambio della guardia di fronte a Buckingham Palace. Al gruppo si è unito anche il Primo Battaglione Welsh Guards Corps of Drums. Come ricorda People, Carlo, 74 anni, ha incontrato Turner la prima volta nel 1986, quando si è esibita al concerto rock per The Prince’s Trust allo stadio di Wembley a Londra.

Tina Turner amata anche da Lady Diana

Nel dicembre del 2021 il principe William ha rivelato che sua madre, la principessa Diana, avrebbe interpretato “The Best” per lui e il principe Harry quando voleva alleviare le loro ansie per il ritorno a scuola. “Una delle canzoni che ricordo moltissimo e che mi è rimasta impressa per tutto questo tempo e ancora oggi mi diverte segretamente, è ‘The Best’ di Tina Turner perché seduto sul sedile posteriore, cantando, sembrava un vero momentone per la famiglia. E mia madre, lei guidava, cantando a squarciagola “, ha detto William in quel momento. “Quando lo ascolto ora, mi riporta a quei viaggi in macchina e mi fa tornare in mente molti ricordi di mia madre”, ha aggiunto.

Una delle più straordinarie performer mai apparse sui palcoscenici

Mick Jagger, che è stato amico fraterno dell’artista scomprsa, ha sempre ammesso di averle “rubato” il modo di stare in scena, ai tempi in cui i Rolling Stones erano così giovani da aprire i concerti di Ike & Tina Turner. Una voce inconfondibile, graffiante, immersa nella storia della black music la sua, ma giusta anche per il pop da classifica.

Qualche anno fa, suo figlio Craig, avuto quasi adolescente da una relazione precedente a quella drammatica con Ike Turner, si è suicidato a 59 anni. Ultimo colpo di una vita piena di drammi: Ike Turner, il marito con cui aveva messo su una band che è stata determinante per la nascita del rock’n’roll e che l’ha resa famosa, si rivelò un uomo violento, una sorta di schiavista domestico, che, nonostante il clamoroso successo di brani come “Proud Mary”, “Nutbush CityLimit s” e “River Deep Mountain High”, trasformò la vita di Tina in un incubo.