Re Carlo, gli americani non lo perdonano per il tradimento a Lady Diana

In vista dell’incoronazione di re Carlo il prossimo sabato, Deborah Roberts di ABC News ha dato la sua opinione sul motivo per cui molti americani non sono supporter del sovrano britannico. La giornalista ha detto a Radio Times che le persone “serbano ancora rancore” nei confronti del monarca per come ha trattato Diana. Carlo ebbe infatti una relazione di lunga data con l’attuale regina consorte Camilla mentre era ancora sposato con la principessa del Galles.

Roberts, moglie di Al Roker, presentatore di “Today”, crede che Camilla, 75 anni, “abbia preso il posto di Diana accanto al re sul trono”. “Charles è un uomo che molte persone associano al fatto che ha spezzato il cuore della principessa Diana e Camilla verrà chiamata regina, non regina consorte”, ha continuato. “Carlo è austero e un po’ scostante, anche sua madre lo era, non avevamo molti capi di stato donne in tutto il mondo quando governava”.

Un sondaggio della BBC condotto di recente ha rivelato che la maggior parte dei giovani britannici “non è interessata” alla famiglia reale e crede che Carlo sia “fuori dal mondo”. Il sondaggio puntava a determinare come si sentiva il Regno Unito nei confronti della monarchia nonostante i vari scandali della famiglia. Circa il 78% degli adulti, di età compresa tra 18 e 24 anni, era molto disinteressato.

Per gli adulti di età compresa tra 25 e 49 anni (64%), poco più della metà degli inglesi tra 50 e 64 anni (53%) e il 42% di quelli di età pari o superiore a 65 anni non sembra essere interessata molto all’incoronazione o alla famiglia reale. Più della metà (54%) dei britannici pensa che i reali abbiano un “buon valore” per il denaro che i cittadini forniscono loro. Il 60% degli adulti sperava che Harry si recasse nel Regno Unito, mentre il 30% delle persone desiderava che rimanesse a casa in California. Fonte: New York Post.